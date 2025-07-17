Anthem Biosciences IPO Allotment Date: फार्मा सेक्टर की कंपनी एंथम बायोसाइंसेज (Anthem Biosciences) के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद अब निवेशकों के इसके अलॉटमेंट का इंतजार है।

एंथम बायोसाइंसेज के आईपीओ का अलॉटमेंट गुरुवार 17 जुलाई यानी आज किसी भी वक्त होने की संभावना है। अगर आपने भी इस आईपीओ में पैसा लगाया है तो आप इस आईपीओ के रजिस्ट्रार Kfin Technologies Limited के वेबसाइट या BSE के वेबसाइट पर जाकर आसानी से अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं।

इस आर्टिकल में हमने Kfin Tech और BSE के Direct Link दिया है जहां से आप आसानी से अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं।

Kfin Technologies के डायरेक्ट लिंक से ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

सबसे पहले आप https://ipostatus.kfintech.com/ लिंक पर क्लिक करें।



इसके बाद Select IPO में Anthem Biosciences Ltd. का नाम चुनें। (नोट - कंपनी का नाम तब दिखेगा जब अलॉटमेंट हो जाएगा)



इसके बाद Application No/Demat Account/PAN किसी एक का चुनें और वो दर्ज करें।



इसके बाद Captcha Code दर्ज करें और Submit बटन पर क्लिक करें। आपको आपका अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा।

BSE के DIRECT LINK से ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस

सबसे पहले आप https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx लिंक पर क्लिक करें।



इसके बाद Issue Type में Equity को चुनें।



इसके बाद Issue Name में Anthem Biosciences Ltd. को चुनें। यहां आपको कंपनी का नाम दिखेगा लेकिन अलॉटमेंट हुआ है या नहीं यह चेक करना पड़ेगा।



इसके बाद Application No या PAN किसी एक को चुनें और दर्ज करें।



इसके बाद I’m not a robot पर क्लिक करें।



इसके बाद Search बटन दबाएं । आपको अलॉटमेंट स्टेटस दिख जाएगा।

कैसे रहा था सब्सक्रिप्शन?

इस आईपीओ को कुल 63.77 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। Qualified Institutional Buyers ने 182.65 गुना, Non-Institutional Investor ने 42.31 गुना, Retail Individual Investor ने 5.48 गुना और Employees ने 6.36 गुना सब्सक्राइब किया।

