Ayushman Scheme: ये बीमिरियां आयुष्मान भारत योजना के तहत नहीं होंगी कवर - चेक करें FULL LIST

Ayushman Scheme: आयुष्‍मान योजना जल्‍द ही देश भर के अन्य राज्यों के साथ-साथ द‍िल्‍ली में भी लागू होने जा रही है। लेकिन सोचिए, आप इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड लेकर अस्पताल पहुंचे और आपको वहां ये बताया जाए कि आपकी बीमारी इस योजना के तहत कवर नहीं की जाएगी तो उस वक्त आपका कैसा हाल होगा?

इसीलिए, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है या फिर आप बनवाने वाले हैं तो पहले यह जान लें कि आयुष्मान कार्ड में कौन-कौन सी बीमारियां का इलाज शामिल नहीं हैं। आयुष्‍मान कार्ड में ऐसी कई बीमार‍ियां हैं, ज‍िनका कवरेज नहीं होता।

क्या है Ayushman Bharat Yojana?

आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) सरकार की एक हेल्थ स्कीम है, जिसमें गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इस स्कीम के तहत सरकारी और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में बिना पैसे दिए इलाज करवाया जा सकता है। यह योजना 2018 में शुरू हुई थी ताकि हर जरूरतमंद को अच्छी मेडिकल सुविधा मिल सके।

अब यह योजना जल्द ही दिल्ली में लागू होने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ पेपर प्रोसेस में देरी के कारण इसकी शुरुआत में थोड़ा समय लग सकता है। माना जा रहा है कि 10 अप्रैल (Ayushman Yojana Delhi Launch Date) तक इसे लेकर ऑफिसियल ऐलान हो सकता है। जिसके बाद आयुष्मान कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं होती ये बीमारियां (Diseases Not Covered in Ayushman Bharat)

OPD इलाज – अगर आप अस्पताल में भर्ती हुए बिना OPD में डॉक्टर से दिखा रहे हैं, तो आपको इसका खर्चा खुद उठाना होगा।

कॉस्मेटिक सर्जरी (Cosmetic Surgery) – प्लास्टिक सर्जरी, टैटू हटाना, फैट ग्राफ्टिंग, रिनोप्लास्टी इत्यादि जैसी चीजें इस योजना में नहीं आतीं।

डेंटल ट्रीटमेंट (Dental Treatment) – अगर आपको रूट कैनाल, कैविटी फिलिंग या डेंटल इम्प्लांट करवाना है, तो यह भी आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं होता है।

बांझपन का इलाज (Infertility Treatment) – अगर आप (IVF, Test Tube Baby, Assisted Reproductive Techniques) जैसी तकनीकों का खर्च सरकार से उठाने की उम्मीद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा।

शराब और ड्रग्स से जुड़ी बीमारियां (Substance Abuse Treatment) – अगर कोई बीमारी शराब, सिगरेट या ड्रग्स की वजह से हुई है, तो आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं होगा।

वैक्‍सीनेशन और रेयर डिजीज (Vaccination & Rare Diseases) – टीकाकरण और कुछ बीमारियां जैसे HIV/AIDS भी इस योजना में शामिल नहीं हैं।

आयुष्मान कार्ड में इस तरह के इलाज के अलावा लगभग सभी ट्रीटमेंट कवर किए जाते हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपना नाम रजिस्टर करें।