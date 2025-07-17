scorecardresearch
Newsम्यूचुअल फंड₹1 लाख बना ₹3 लाख, इस फंड ने निवेशकों को कर दिया मालामाल

₹1 लाख बना ₹3 लाख, इस फंड ने निवेशकों को कर दिया मालामाल

Mutual Fund काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। Baroda BNP Paribas Liquid Fund ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।

Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 17, 2025 17:12 IST

बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड (Baroda BNP Paribas Mutual Fund) के लिक्विड फंड (Baroda BNP Paribas Liquid Fund) ने 23 साल पूरे कर लिए हैं। यह फंड उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहा है, जो अपने पैसों को सिक्योर रखना चाहते हैं और थोड़े समय में अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं।

इस फंड में लोगों ने जमकर निवेश किया है। अब इसमें कुल ₹10,500 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लगा हुआ है। इस फंड के मैनेजर विक्रम पमनानी और गुरविंदर सिंह वासन हैं।

अगर पिछले एक महीने की बात करें तो इस फंड ने करीब 7.09% का सालाना रिटर्न दिया है। इस फंड की शुरुआत में अगर किसी ने ₹1 लाख रुपये लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू लगभग ₹2.99 लाख हो गई होती। यानी करीब 3 गुना पैसा बन गया होता। 

कब काम आता है लिक्विड फंड?

आजकल दुनिया में हर जगह आर्थिक और राजनीतिक हालत में उथल-पुथल चल रही है। ऐसे में बहुत से लोग पैसे को बचाकर रखना चाहते हैं और जरूरत पड़ने पर जल्दी निकालना भी चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए लिक्विड फंड एकदम सही है। ये फंड बैंक के सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न देता है और पैसे को जल्दी निकाला भी जा सकता है।

ये फंड पैसा कहां लगाता है?

यह फंड कम समय वाले और सिक्योर बॉन्ड्स या कागजों में पैसा लगाता है। इसमें ना के बराबर जोखिम होता है। इसकी मॉडिफाइड ड्यूरेशन सिर्फ 55 दिन की है, यानी 2 महीने से भी कम में इसे कैश में बदला जा सकता है।

अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, जो आप बैंक में रखते हैं तो आप उसे इस फंड में लगा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी बढ़िया है जो पहली बार निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं और रिस्क से बचना चाहते हैं।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
