Jio BlackRock Mutual Fund: जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड को बाजार नियामक सेबी (SEBI) से चार नए म्यूचुअल फंड शुरू करने की अनुमति मिल गई है।

इनमें तीन इक्विटी-आधारित इंडेक्स फंड हैं: जियोब्लैकरॉक निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स फंड (JioBlackRock Nifty Midcap 150 Index Fund), जियोब्लैकरॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड (JioBlackRock Nifty Next 50 Index Fund) और जियोब्लैकरॉक निफ्टी स्मॉलकैप 250 इंडेक्स फंड (JioBlackRock Nifty Smallcap 250 Index Fund)

जबकि चौथा एक डेट-आधारित स्कीम है, जियोब्लैकरॉक निफ्टी 8-13 ईयर जी-सेक इंडेक्स फंड (JioBlackRock Nifty 8-13 yr G-Sec Index Fund).

यह मंजूरी ऐसे समय पर मिली है जब कंपनी ने हाल ही में तीन म्यूचुअल फंड स्कीम के जरिए ₹17,800 करोड़ की पूंजी जुटाई थी। 7 जुलाई को जारी बयान में जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट ने बताया कि ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड की एनएफओ ने संस्थागत और खुदरा निवेशकों का जबरदस्त ध्यान खींचा।

एनएफओ 2 जुलाई, 2025 को बंद हुआ था और कंपनी के मुताबिक, इसे 90 से अधिक संस्थागत निवेशकों और 67,000 से अधिक खुदरा निवेशकों से रिस्पॉन्स मिला। कंपनी ने दावा किया कि यह पेशकश देश के कैश/डेट फंड सेगमेंट में सबसे बड़ी में से एक रही, जिससे जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट 47 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में टॉप 15 में शामिल हो गई है।

जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और अमेरिका स्थित ब्लैकरॉक के संयुक्त उद्यम (JV) का हिस्सा है। सेबी की लेटेस्ट मंजूरी इसके पोर्टफोलियो को इक्विटी इंडेक्स और डेट फंड्स में विस्तार का मौका देती है।

नए फंड लॉन्च की मंजूरी जियो ब्लैकरॉक की रणनीति का अगला कदम है, जिसमें कंपनी भारतीय निवेशकों को वैश्विक स्तर के निवेश विकल्प उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

कंपनी अब इक्विटी इंडेक्स फंड्स के जरिए मिडकैप, नेक्स्ट 50 और स्मॉलकैप सेगमेंट में एक्सपोजर देगी, जबकि जी-सेक इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म डेट इन्वेस्टर्स को टारगेट करेगा। यह विविध पेशकश उसे मौजूदा एसेट मैनेजमेंट स्पेस में अलग पहचान दिलाने की दिशा में एक और मजबूत प्रयास है।