Arbitrage Funds vs Debt Funds: बाजार में अस्थिरता के बीच कहां निवेश करना समझदारी? उदाहरण के साथ समझें

Arbitrage vs Debt Fund: बाजार में अस्थिरता बढ़ते ही निवेशकों के बीच कम जोखिम वाले विकल्पों की तलाश तेज हो जाती है। अगर आप कम जोखिम के साथ पैसे को निवेश करना चाहते हैं, तो Arbitrage Fund और Debt Fund दो प्रमुख ऑप्शन हो सकते हैं। दोनों ही म्यूचुअल फंड 'कम रिस्क, स्थिर रिटर्न' वाले माने जाते हैं। लेकिन इनके बीच काफी अंतर है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Arbitrage Fund क्या होता है?

Arbitrage Funds शेयर बाजार की कीमतों में अंतर का फायदा उठाकर लाभ कमाते हैं। फंड मैनेजर एक ही स्टॉक को कैश मार्केट में खरीदते हैं और फ्यूचर्स मार्केट में बेचते हैं। जब दोनों कीमतों में अंतर होता है (जिसे 'अर्बिट्राज' कहते हैं), तो उससे मुनाफा कमाया जाता है।

उदाहरण

मान लीजिए रिलायंस का शेयर कैश मार्केट में ₹2,000 का है और फ्यूचर्स मार्केट में ₹2,020 का। फंड मैनेजर कैश में शेयर खरीदते हैं और फ्यूचर्स में बेच देते हैं। महीने के अंत में जब दोनों कीमतें बराबर होती हैं, तो ₹20 का मुनाफा होता है। यह मुनाफा सुरक्षित और बाजार की दिशा से लगभग प्रभावित नहीं होता है।

Debt Fund क्या होता है?

Debt Funds उन फंड्स को कहते हैं जो सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट डिबेंचर, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स और अन्य फिक्स्ड इनकम विकल्पों में निवेश करते हैं। इनमें ब्याज से कमाई होती है और रिटर्न अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं। हालांकि, ब्याज दरों में बदलाव के कारण इनका NAV ऊपर-नीचे हो सकता है।

टैक्स के नजरिए से किसे चुनें?

अर्बिट्राज फंड को इक्विटी फंड माना जाता है, इसलिए एक साल के बाद निकासी पर 10% LTCG टैक्स लगता है (₹1 लाख से अधिक लाभ पर)। वहीं, डेब्ट फंड में तीन साल तक निकासी करने पर लाभ इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स होता है।

कब करें Arbitrage Fund में निवेश?

जब बाजार अस्थिर हो और आपको कम जोखिम के साथ थोड़ा बेहतर रिटर्न चाहिए, तब Arbitrage Fund बेहतर विकल्प है। यह लिक्विड फंड से थोड़ा ज्यादा रिटर्न देता है।

कब चुनें Debt Fund?

जब आपका मध्यम अवधि का लक्ष्य हो और आप फिक्स्ड इनकम जैसे साधनों से बेहतर रिटर्न चाहते हों, तब डेब्ट फंड सही साबित होता है।

निवेश के लिए कौन है बेहतर?

अगर आप 6 से 12 महीने के लिए निवेश करना चाहते हैं और बाजार में थोड़ा स्थिर लाभ चाहते हैं, तो Arbitrage Fund एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपका नजरिया 1 से 3 साल या उससे ज्यादा का है और आप निश्चित रिटर्न की उम्मीद रखते हैं, तो Debt Fund ज्यादा सही ऑप्शन है।