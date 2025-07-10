Parag Parikh Flexi Cap Fund ने जून में अपने पोर्टफोलियो में ITC, Coal India सहित 12 शेयरों में हिस्सेदारी बढ़ाई है। ₹1.10 लाख करोड़ की AUM के साथ यह भारत का सबसे बड़ा एक्टिव और फ्लेक्सी कैप फंड है। इसने जून में ITC के 81.51 लाख शेयर और Coal India के 63.57 लाख शेयर खरीदे।

इसके अलावा Power Grid Corporation में फंड ने 1.53 करोड़ और Bharti Airtel में 91.37 लाख अतिरिक्त शेयर जोड़े। अन्य शेयरों में Cipla, EID Parry India, HCL Technologies, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Mahindra & Mahindra और Nesco शामिल हैं, जिनमें फंड ने हिस्सेदारी बढ़ाई।

जून में फंड ने केवल दो शेयरों में हिस्सेदारी घटाई गई- Motilal Oswal Financial Services (48 लाख शेयर बेचे गए) और IPCA Laboratories (3.29 लाख शेयर कम किए गए)। हालांकि फंड किसी भी शेयर से पूरी तरह बाहर नहीं निकला है।

Zydus Wellness को फंड ने पहली बार पोर्टफोलियो में शामिल किया है। फंड ने इसके 44 लाख शेयर खरीदे हैं। जून में फंड के पोर्टफोलियो में कुल 29 स्टॉक्स रहे, जो मई में यह संख्या 28 थी।

14 स्टॉक्स ऐसे रहे जिनमें फंड ने कोई भी बदलाव नहीं किया गया। इनमें Axis Bank, Infosys, Maruti Suzuki, Dr. Reddy’s, Bajaj Holdings, और CDSL जैसे प्रमुख शेयरों का नाम शामिल हैं।

फंड हाउस ने बताया कि निवेश का उद्देश्य लंबी अवधि में पूंजी वृद्धि हासिल करना है, और रणनीति मुख्य रूप से अच्छे प्रबंधन, मजबूत व्यवसाय मॉडल, और उचित मूल्यांकन वाले स्टॉक्स पर केंद्रित है। फंड हाउस ने कहा कि हम प्रत्येक निवेश को उसके गुणों के आधार पर परखते हैं और समुचित अवसर मिलने पर निवेश से पीछे नहीं हटते।

जून के अंत तक लगभग 21.85% पोर्टफोलियो कैश, डेट और आर्बिट्राज पोजीशनों में था, जिसे भविष्य में निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।