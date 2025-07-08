NFO Alert: ICICI म्यूचुअल फंड ने लॉन्च की नई स्कीम! बाजार के रुझानों के हिसाब से पैसा निवेश करता है ये फंड

NFO Alert: आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने निवेशकों के लिए आज नया फंड लॉन्च किया है। इस फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक्टिव मोमेंटम फंड (ICICI Prudential Active Momentum Fund).

यह मोमेंटम थीम पर आधारित एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है। मोमेंटम निवेश एक ऐसी रणनीति है जिसका उद्देश्य बाजार में चल रहे रुझानों को पकड़ना है। जो निवेशक लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं उनके लिए यह म्यूचुअल फंड सही विकल्प है।

इस स्कीम का न्यू फंड ऑफर (NFO) आज यानी 8 जुलाई को खुल चुका है। निवेशक इसे 22 जुलाई तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस एनएफओ का अलॉटमेंट 25 जुलाई को हो सकता है।

शर्मिला डी'सिल्वा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक्टिव मोमेंटम फंड की वर्तमान फंड मैनेजर हैं। इस फंड के पास वर्तमान में ₹9,56,306 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) है और 08 जुलाई 2025 तक नवीनतम NAV ₹10 है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक्टिव मोमेंटम फंड को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। 12 महीनों के अंदर रिडीम करने पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा।

यह स्कीम आपके पोर्टफोलियो को कैसे मजबूत करेगा?

1. रुझानों के साथ तालमेल बनाए रखता है

जो रुझान में है, उसे अपनाता है और जो नहीं है, उससे बाहर निकलता है - आय/अनुमान और मूल्य गति से प्रेरित होता है।

2. डेटा द्वारा समर्थित, न कि केवल प्रचार द्वारा

कीमत, आय/अनुमान गति और अन्य कारकों जैसे फैक्टर्स पर फोकस करता है।

3. बाजार के साथ तालमेल बिठाता है

विभिन्न क्षेत्रों और बाजार पूंजीकरण में बदलाव करता है - जहां भी गति होती है।

4. गति से प्रेरित पोर्टफोलियो का निर्माण

लगभग 50 शेयरों का एक केंद्रित पोर्टफोलियो बनाने का लक्ष्य।

न्यूनतम कितना करना होगा निवेश?

निवेशक इस फंड में न्यूनतम 5000 रुपये का Lumpsum निवेश और न्यूनतम 100 रुपये से SIP कर सकते हैं।