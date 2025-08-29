scorecardresearch
Metro In Dino, Half CA Season 2, Songs of Paradise सहित इस हफ्ते ये फिल्में और वेब सीरीज हुए रिलीज

आप अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे ZEE5, Netflix, SonyLIV, Amazon Prime Video, MX Player, और JioHotstar पर देख सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बार क्या-क्या रिलीज हुआ है?

Delhi,UPDATED: Aug 29, 2025 16:11 IST

इस सप्ताह ओटीटी पर कई नई फिल्मों और वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसे आप अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे ZEE5, Netflix, SonyLIV, Amazon Prime Video, MX Player, और JioHotstar पर देख सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बार क्या-क्या रिलीज हुआ है?

Pati Season 2 (JioHotstar)

यह एक पोलिश क्राइम ड्रामा है, जिसमें Patrycja “Pati” Cichy की कहानी है, जो जेल से रिहा होने के बाद अपने जीवन को फिर से शुरू करने की कोशिश करती है।

Kingdom (Netflix)

यह शो सूर्या (विजय देवरकोंडा) की कहानी है, जो एक अंडरकवर मिशन पर श्रीलंकाई द्वीप पर जाता है और वहां अपने खोए हुए भाई से मिलता है।

Half CA Season 2 (MX Player)

इस सीरीज में सीए बनने के जद्दोजहद कर रहे छात्रों के संघर्ष को दिखाया गया है, जिनका सामना कठिन परीक्षाओं, पारिवारिक दबाव और व्यक्तिगत चुनौतियों से है।

The Chronicles of the 4.5 Gang (SonyLIV)

यह वेब सीरीज थिरुवनंथपुरम के एक स्लम में रहने वाले पांच दोस्तों की कहानी है, जो एक मंदिर के त्यौहार को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते हैं।

Metro In Dino (Netflix)

यह Life in a Metro का सीक्वल है, जो विभिन्न पीढ़ियों के जोड़ों के दिलों के टूटने, उम्मीद और दूसरे मौके की कहानी है।

Songs of Paradise (Amazon Prime Video)

कश्मीर में सेट यह कहानी एक युवा गायक की है, जो व्यक्तिगत नुकसान और सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करती है, और एक खोया हुआ पारिवारिक गीत खोजने की कोशिश करती है।

Shodha (Z5)

यह एक कन्नड़ साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जिसमें एक वकील की पत्नी की रहस्यमयी वापसी और उसके संदिग्धता को दिखाया गया है।

Atomic (JioHotstar)

यह एक तेज-तर्रार थ्रिलर है, जिसमें एक ड्रग स्मगलर की कहानी है जो अपने साथी के साथ यूरेनियम की तस्करी करता है।

Love Untangled (Netflix)

यह 1998 के समय में सेट एक कोरियाई रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें एक लड़की अपनी घुंघराले बालों को लेकर असुरक्षित होती है और अपने क्रश को जीतने के लिए एक नए छात्र से मदद लेती है।

Rambo in Love (JioHotstar)

यह कहानी एक ऐसे उद्यमी की है जो अपने व्यापार को बचाने के लिए पैसे की तलाश में है और उसकी जिंदगी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड निवेशक बनकर वापस आती है।

Aug 29, 2025