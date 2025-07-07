SBI Mutual Fund: भारत के सबसे बड़े फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड (SBI Mutual Fund) ने एसबीआई निफ्टी 100 लो वोलैटिलिटी 30 इंडेक्स फंड (SBI Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund) लॉन्च करने की घोषणा की है।

यह एक ओपन-एंडेड स्कीम है जो निफ्टी 100 लो वोलैटिलिटी 30 इंडेक्स को ट्रैक करता है। इस स्कीम का न्यू फंड ऑफर (NFO) कल यानी मंगलवार 8 जुलाई को खुलेगा जिसे निवेशक 22 जुलाई, 2025 तक सब्सक्राइब कर सकते हैं।

इस फंड का मकसद अंडरलाइंग इंडेक्स द्वारा दर्शाए गए सिक्योरिटीज के कुल रिटर्न के अनुसार रिटर्न प्रदान करना है।

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के एमडी और सीईओ नंद किशोर ने कहा की निफ्टी100 लो वोलैटिलिटी 30 इंडेक्स, निफ्टी100 में सबसे कम अस्थिर 30 कंपनियों में निवेश का अवसर प्रदान करता है। एसबीआई निफ्टी100 लो वोलैटिलिटी 30 फंड एक जो अपने पोर्टफोलियो में लचीलापन और लंबी अवधि में पैसा कमाने के लिए आसान मार्ग की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए सही है।

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के डिप्टी एमडी और संयुक्त सीईओ डी पी सिंह ने कहा कि कम अस्थिरता वाला निवेश इस सिद्धांत पर आधारित है कि ऐसे स्टॉक अचानक बाजार में गिरावट के प्रभाव को कम करते हैं। NIFTY100 लो वोलैटिलिटी 30 इंडेक्स एक केंद्रित इक्विटी इंडेक्स है जो NIFTY100 में सबसे कम अस्थिर 30 कंपनियों को ट्रैक करता है।

यह योजना मुख्य रूप से अपनी एसेट का न्यूनतम 95% और अधिकतम 100% निफ्टी 100 लो वोलैटिलिटी 30 सूचकांक वाले शेयरों में निवेश करेगी और अधिकतम 5% सरकारी सिक्योरिटीज (जैसे जी-सेक, एसडीएल और ट्रेजरी बिल) में निवेश करेगी, जिसमें त्रिपक्षीय रेपो और लिक्विड म्यूचुअल फंड की इकाइयां शामिल हैं।

कितना करना होगा न्यूनतम निवेश?

निवेशकों को न्यूनतम 5,000 रुपये का Lumpsum निवेश करना होगा। इस फंड के वर्तमान फंड मैनेजर वायरल छाड़वा हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड भारत का अग्रणी म्यूचुअल फंड हाउस है, जिसकी प्रबंधन के तहत संपत्ति (AUM) 2 जुलाई, 2025 तक ₹12 लाख करोड़ से अधिक है।