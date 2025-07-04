Quant Mutual Fund के हालिया परफॉर्मेंस ने निवेशकों में चिंता पैदा कर दी है। क्वांट फंड के कई स्कीम्स ने अंडरपरफॉर्म किया है. 2025 की शुरुआत से लेकर अभी तक अधिकांश स्कीमों ने अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न दिया है। डेटा के अनुसार, Quant Small Cap Fund और Quant Flexi Cap Fund सहित कई योजनाओं की रिटर्न्स 7–8% तक निगेटिव रही है।

विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे कई कारण है जिनकी वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड के स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। चलिए एक-एक कर जानते हैं।

पहला कारण: बाजार की व्यापक गिरावट और लार्ज‑कैप, मिड‑कैप, स्मॉल‑कैप सभी सेगमेंट में निवेशकों की धीमी रुचि Quant की रणनीतियों पर भारी पड़ी है।

दूसरा कारण: दूसरी बड़ी वजह है स्टाइल ड्रिफ्ट यानी घोषित नीतियों से भटकाव। Quant ने अपने फंड्स में कई बार पोर्टफोलियो अलाइनमेंट बदलकर 'रिस्क‑ऑफ' मोड दिखाया, जिससे उनका रिटर्न प्रोफाइल स्थिर नहीं रह पाया।

तीसरा कारण: बाजार नियामक सेबी द्वारा Quant AMC पर लगाई गई जांच और कार्रवाई ने मार्केट सेंटिमेंट को प्रभावित किया है। Axis Mutual Fund के साथ भी इसी तरह की स्थिति पहले देखी गई थी जहां जांच के बाद उसके परफॉर्मेंस में गिरावट आई थी। Quant की AUM ग्रोथ दिसंबर 2024 को पहली बार पिछले पांच वर्षों में धीमी हुई थी, जो व्यवस्था में कमजोरी का संकेत था।

चौथा कारण: Quant का मोमेंटम बेस्ड एल्गोरिथम मॉडल बाजार की चढ़ाव‑उतार पर सही प्रतिक्रिया नहीं दे पाया।

पांचवा कारण: एजेंट फीस और हाई टर्नओवर कॉस्ट ने भी फंड की नेट परफॉर्मेंस को दबाया है।



कई सलाहकारों के मुताबिक अंडरपरफॉर्मेंस के दौरान अपने पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करना बेहतर रणनीति है।



Quant Mutual Fund की पिछली रणनीतियों में आए आश्चर्यजनक बदलाव, SEBI की जांच, और बाजार की चुनौतियों ने मिलकर उनकी परफॉर्मेंस को कमजोर किया है। निवेशकों के लिए यह समय अपनी निवेश नीति को दोबारा परखने का है और अलग-अलग स्कीम्स और उपयुक्त बिल्ड‑इन विविधता पर ध्यान केंद्रित करना है।