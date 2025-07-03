NFO Alert: जेएम फाइनेंशियल ने लॉन्च किया JM Large & Mid Cap Fund, हाई क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश का अच्छा मौका

Mutual Fund NFO: म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए निवेश का एक और बड़ा मौका सामने आया है। दरअसल आज जेएम फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने JM Large & Mid Cap Fund को लॉन्च किया है। यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है जो बड़े और मिडकैप स्टॉक्स में निवेश करेगी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस स्कीम का न्यू फंड ऑफर (NFO) 04 जुलाई, 2025 से 18 जुलाई, 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। यह फंड उन निवेशकों के लिए तैयार किया गया है जो स्थिरता और ग्रोथ दोनों चाहते हैं।

फंड का उद्देश्य हाई क्वालिटी वाले ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश के जरिए लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न देना है। इसके लिए कंपनी ने अपने इन-हाउस 'GeeQ' मॉडल का सहारा लिया है, जो कंपनियों की अर्निंग क्वालिटी और ग्रोथ पोटेंशियल को आंकता है।

JM Financial Mutual Fund के पास 28,500 से अधिक चैनल पार्टनर हैं, जो करीब 9.15 लाख इन्वेस्टर फोलियोज को सेवा दे रहे हैं। 31 मई 2025 तक कुल AUM ₹13,869 करोड़ रहा, जिसमें ₹11,129 करोड़ इक्विटी और हाइब्रिड स्कीम्स में निवेशित है।

जेएम फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मुख्य निवेश अधिकारी (इक्विटी) सतीश रामनाथन ने कहा कि हम अपने लार्ज एंड मिडकैप फंड को लॉन्च करने के लिए उत्साहित हैं। हमारा मानना ​​है कि यह मिश्रण भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को कवर करने का एक अनूठा अवसर है जो विकास और कम अस्थिरता प्रदान करता है।

लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, जेएम फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के सीनियर फंड मैनेजर - इक्विटी, असित भंडारकर ने कहा कि हमारे नए लार्ज एंड मिडकैप फंड के साथ, हम ब्लू-चिप दिग्गजों की स्थिरता और लचीलापन तथा उभरते नेताओं की विकास क्षमता को एक साथ लाते हैं।

JM Financial Mutual Fund के बारे में

जेएम फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड अग्रणी भारतीय एसेट मैनेजमेंट कंपनी में से एक है। यह जेएम फाइनेंशियल ग्रुप का हिस्सा है।