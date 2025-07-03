Mutual Fund Crorepati Formula: महंगाई और बदलती लाइफस्टाइल की लागत के बीच करोड़पति बनने का सपना अक्सर युवाओं को दूर की बात लगती है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक का कहना है कि अगर आप ₹10,000 की मंथली SIP करते हैं तो यह सपना हकीकत में बदल सकता है।

कौशिक ने कहा कि लोग ₹10,000 की ताकत को एक महीने में तो बढ़ा-चढ़ाकर आंकते हैं, लेकिन 35 सालों में इसके कमाल को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने कहा कि गणित एकदम सीधा है: अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में ₹10,000 प्रति माह SIP शुरू करता है और उसमें हर साल 10% की बढ़ोतरी करता है, तो वह 60 की उम्र तक लगभग ₹17.7 करोड़ का फंड बना सकता है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

नितिन कौशिक ने आगे कहा कि यह कोई काल्पनिक नहीं ब्ल्कि यह कंपाउंडिंग का जादू है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को दो बातें समझनी होंगी- हर साल शेयर बाजार में निश्चित रिटर्न नहीं मिलेगा, और गिरावट के समय घबराकर बेच देना सबसे बड़ी गलती होगी।

उन्होंने बताया कि 12% का एवरेज एनुअल रिटर्न के साथ, यह लक्ष्य बेहद सधे हुए तरीके से हासिल किया जा सकता है। आज ₹10,000 छोटी रकम लग सकती है, लेकिन यही राशि भविष्य में आपकी सैलरी से ज्यादा कमाई कर सकती है।

इतना ही नहीं, ₹17.7 करोड़ की रिटायरमेंट कॉर्पस से आज के हिसाब से लगभग ₹80,000 प्रति माह की इनकम 95 साल की उम्र तक निकाली जा सकती है।

कौशिक मानते हैं कि निवेश केवल गणित नहीं, एक मानसिकता है। बाजार में उतार-चढ़ाव, चुनाव, मंदी सब आएंगे। लेकिन जो व्यक्ति डटा रहता है, वही अमीर बनता है।

पिछले 10 सालों में कई फंड्स ने SIP के जरिए शानदार रिटर्न दिए हैं। Quant Small Cap Fund ने ₹10,000 की मासिक SIP को ₹49.14 लाख तक पहुंचाया, वहीं Nippon India Small Cap और Motilal Oswal Midcap Funds ने भी ₹45 लाख से अधिक रिटर्न दिए।