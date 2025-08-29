Samsung A17 5G भारत में हुआ लॉन्च! 5000mAh की बड़ी बैटरी, बेहतरीन AI फीचर्स और 6 साल का OS अपडेट - प्राइस?

Samsung A17 5G: सैमसंग ने अपना नया स्मार्टफोन A17 5G को भारत में लॉन्च किया है। यह फोन पहले से ही कुछ ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध था लेकिन अब यह भारतीय यूजर्स के लिए भी उपलब्ध है।

यह फोन मिड-रेंज सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। फोन की कीमत भले ही कम हो लेकिन इसमें AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) फीचर्स को भी दिया गया है। सैमसंग का दावा है कि A17 5G कई प्रमुख AI फीचर्स जैसे Gemini Live और Circle to Search के साथ आता है।

सैमसंग A17 5G को तीन कलर ऑप्शन Awesome Black, Awesome Blue, और Awesome Gray के साथ लॉन्च किया गया है।

कैमरा और डिस्प्ले

सैमसंग A17 5G में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) का सपोर्ट भी है। इसके अलावा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी मौजूद है। सेल्फी के लिए फोन में 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, लेकिन यह 4K रिकॉर्डिंग को सपोर्ट नहीं करता।

फोन में 6.7 इंच का FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले है, जो 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले को Corning Gorilla Glass Victus से सुरक्षा प्राप्त है।

बैटरी

सैमसंग A17 5G में 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन की मोटाई 7.5mm है और वजन 192 ग्राम है। सैमसंग का दावा है कि यह डिवाइस अपने सेगमेंट में सबसे पतला है। इसके अलावा, इसे IP54 रेटिंग भी मिली है, जो इसे धूल और छींटों से बचाता है।

प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर

कंपनी ने फोन में Exynos 1330 चिपसेट दिया गया है। यह स्मार्टफोन 6GB RAM + 128GB स्टोरोज, 8GB RAM + 128GB स्टोरोज, और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है। सैमसंग A17 5G में One UI 7 सॉफ्टवेयर आधारित Android 15 मिलता है। इसके साथ ही, इसमें Knox Security जैसी सुरक्षा सुविधाएं भी शामिल हैं।

सैमसंग ने बताया कि फोन में यूजर्स को 6 साल तक ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स और सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे।

कीमत और उपलब्धता

सैमसंग A17 5G के 6GB/128GB वेरिएंट की कीमत ₹18,999 है। वहीं, 8GB/128GB वेरिएंट की कीमत ₹20,499 और 8GB/256GB वेरिएंट ₹23,499 है। ग्राहक HDFC और SBI क्रेडिट कार्ड पर ₹1,000 की छूट का लाभ सैमसंग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।निष्कर्ष