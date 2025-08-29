scorecardresearch
BT TV
RIL AGM में रिलायंस ने लॉन्च किया JioFrames, JioPC सहित AI-रिवोल्यूशन - पूरी डिटेल यहां

रिलायंस के AGM 2025 में जियो ने Jio ब्रांड के तहत तीन नए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जिसे रिलायंस जियो के चेयरमैन अकाश अंबानी ने पेश किया।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 29, 2025 15:27 IST

Reliance Jio: रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) 2025 में जियो ने Jio ब्रांड के तहत तीन नए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जिसे रिलायंस जियो के चेयरमैन अकाश अंबानी ने पेश किया। चलिए जानते हैं इस बार जियो ने क्या-क्या लॉन्च किया है। 

JioFrames

AGM में, अकाश अंबानी ने JioFrames को लॉन्च किया, जिसे एक AI-पावर्ड वियरेबल प्लेटफॉर्म और इकोसिस्टम के रूप में पेश किया गया। यह डिवाइस भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और Jio के मल्टी-लिंगुअल AI वॉयस असिस्टेंट पर चलता है। अकाश अंबानी ने कहा किृ यह एक हैंड्स-फ्री AI पार्टनर है जो भारत के जीवन, काम, और खेल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

JioFrames यूजर्स को HD फोटो कैप्चर करने, वीडियो रिकॉर्ड करने, लाइव जाने और Jio AI Cloud में तुरंत मेमोरी स्टोर करने की अनुमति देता है।

JioPC

अकाश अंबानी ने AGM में JioPC को भी पेश किया जिसे किसी भी टीवी या स्क्रीन को AI-रेडी कंप्यूटर में बदला जा सकता है। Jio Set-Top Box से कीबोर्ड जोड़कर यूजर एक वर्चुअल कंप्यूटर को एक्सेस कर सकेंगे जो Jio के क्लाउड द्वारा ऑपरेट होता है।

RIYA: Voice-Enabled Search Assistant

रिलायंस ने RIYA, एक नया वॉयस-एनेबल्ड सर्च असिस्टेंट भी पेश किया, जो JioHotStar के लिए डिजाइन किया गया है। RIYA यूजर्स को वॉयस कमांड के आधार पर शो, मूवीज, सीजन, और एपिसोड को क्यूरेट करने में मदद करता है। "

अंबानी ने कहाद कि इतने सारे कंटेंट के बीच यह ढूंढना कि क्या देखें, बहुत कठिन हो सकता है। इसलिए हमने RIYA बनाया जो एक वॉयस-एनेबल्ड सर्च असिस्टेंट है जो कंटेंट खोजने को आसान बनाता है।

Voice Print को भी किया गया पेश 

रिलायंस ने Voice Print का भी पेश किया है। अंबानी ने कहा कि JioHotstar ऐप पर पहली बार, आप अपने पसंदीदा भारतीय भाषा में स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट का आनंद ले सकेंगे। AI वॉयस क्लोनिंग और लिप-सिंक टेक्नोलॉजी के साथ, आपके पसंदीदा सितारे अब सिर्फ डब नहीं होंगे वे अपनी आवाज में, बिल्कुल सही लिप-सिंक के साथ आपकी भाषा में बोलेंगे।

Aug 29, 2025