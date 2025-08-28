Flipkart Black vs Amazon Prime: दोनों की सालाना कीमत ₹1499, जानिए कौन ज्यादा फायदेमंद

Flipkart Black vs Amazon Prime: हाल ही में भारत की ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट ने अपना नया प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस Flipkart Black लॉन्च किया था। कंपनी ने इसे सीधे Amazon Prime को टक्कर देने के लिए पेश किया है। Amazon Prime और Flipkart Black दोनों की कीमत सालाना ₹1,499 रखी गई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प रहेगा की यूजर्स के लिए Flipkart Black या Amazon Prime कौन सा सब्सक्रिप्शन वैल्यू फॉर मनी रहेगा। चलिए जानते हैं।

प्राइस और फ्लेक्सिबिलिटी

अमेजन प्राइम यूजर्स को कई ऑप्शन देता है जैसे- ₹299 मंथली, ₹599 तिमाही और ₹1,499 एनुअल। साथ ही, बजट वेरिएंट जैसे प्राइम लाइट (₹799/साल) और प्राइम शॉपिंग एडिशन (₹399/साल) भी उपलब्ध हैं। 30 दिन का फ्री ट्रायल और प्रोराटा रिफंड की सुविधा भी है।

इसके मुकाबले, फ्लिपकार्ट ब्लैक अभी सिर्फ सालाना प्लान के ऑप्शन के साथा आता है। Flipkart Black की कीमत भले ही ₹1499 रखी गई है, लेकिन लॉन्च महीने के अंत तक इसका इंट्रोडक्ट्री ऑफर ₹990 रहेगा। एक बार खरीदने पर यह नॉन-रिफंडेबल होगा और यह प्लान मासिक/तिमाही विकल्प उपलब्ध नहीं हैं।

शॉपिंग और डील्स

अमेजन प्राइम तेज डिलीवरी पर फोकस है जैसे- वन-डे और सेम-डे फ्री डिलीवरी, प्राइम डे पर स्पेशल छूट और एक्सक्लूसिव लाइटनिंग डील्स मिलती हैं।

फ्लिपकार्ट ब्लैक कैशबैक और रिवॉर्ड्स पर जोर देता है। ग्राहकों को हर ऑर्डर पर 5% SuperCoins कैशबैक मिलेगा (ऑर्डरवार कैपिंग), अधिकतम 800 SuperCoins प्रति माह।

इसके अलावा, सब्सक्राइबर्स को प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स पर “ब्लैक डील्स”, सेल्स पर अर्ली एक्सेस और अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट भी मिलेंगे। साथ ही, क्लियरट्रिप और फ्लिपकार्ट ट्रैवल पर फ्लाइट कैंसलेशन/रीशेड्यूल मात्र ₹1 में कराने का लाभ भी है जो अमेजन नहीं देता।

एंटरटेनमेंट और मल्टीमीडिया

यहीं दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखता है। Flipkart Black सब्सक्राइबर्स को एक साल का YouTube Premium (₹1,490) मिलेगा, जिसमें एड-फ्री स्ट्रीमिंग, बैकग्राउंड प्ले और YouTube Music की सुविधा शामिल है।

वहीं, Amazon Prime का एंटरटेनमेंट बंडल कहीं बड़ा है। इसमें यूजर्स को Prime Video, Prime Music, Prime Reading (ई-बुक्स/मैगजीन) और Prime Gaming (फ्री गेम्स व इन-गेम रिवॉर्ड्स) की सुविधा मिलती है। हालांकि प्राइम वीडियो पर अब कुछ कंटेंट Ads के साथ आता है, लेकिन मनोरंजन के लिहाज से इसकी पेशकश कहीं बड़ी है।

कौन फायदेमंद?

Flipkart Black उन खरीदारों के लिए है जो कैशबैक, शॉपिंग रिवॉर्ड्स और YouTube Premium को प्राथमिकता देते हैं। जबकि Amazon Prime तेज डिलीवरी, विविध शॉपिंग पर्क्स और बड़े एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम की वजह से अब भी काफी यूजर्स के लिए ज्यादा फायदेमेंद ऑप्शन बना हुआ है।