Samsung Galaxy Tab S10 Lite: सैमसंग ने अपनी नई Galaxy Tab S10 सीरीज का एक किफायती टैबलेट Galaxy Tab S10 Lite के नाम से लॉन्च किया है। यह टैबलेट उन यूजर्स के लिए है जो बड़ी स्क्रीन पर एंटरटेनमेंट, नोट्स बनाने और काम करने का अनुभव चाहते हैं, लेकिन महंगे फ्लैगशिप मॉडल्स का खर्च नहीं उठा सकते।

Galaxy Tab S10 Lite में 10.9-इंच की TFT डिस्प्ले, Exynos 1380 प्रोसेसर, 6GB या 8GB RAM, और 8,000mAh की बैटरी दी गई है। इसमें S Pen भी बॉक्स में ही मिलता है, जिससे यूजर लिखने, ड्रॉ करने और डॉक्यूमेंट्स एडिट करने जैसे काम आसानी से कर सकते हैं।

बिक्री, कीमत और वेरिएंट

यह टैबलेट 5 सितंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने इस तीन कलर ऑप्शन ग्रे, सिल्वर और कोरल रेड में लॉन्च किया है। भारत में इसकी कीमत अभी कंपनी ने नहीं बताई है, लेकिन यह Galaxy Tab S10 सीरीज का सबसे किफायती वेरिएंट होगा।

ग्लोबल मार्केट में यह दो वेरिएंट्स 6GB RAM + 128GB स्टोरेज और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज में मिलेगा। इसके स्टोरेज को microSD कार्ड से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।

डिस्प्ले और डिजाइन

टैब में 2112 x 1320 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली 10.9-इंच की स्क्रीन है जिसमें Vision Booster टेक्नोलॉजी दी गई है जिससे सूरज की रोशनी में भी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकती है। इसकी पीक ब्राइटनेस 600 निट्स तक जाती है और इसमें TV Rheinland सर्टिफिकेशन भी है, जिससे ब्लू लाइट कम होती है।

सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस

Galaxy Tab S10 Lite में One UI 7 (Android 15 बेस्ड) मिलता है और कंपनी इसमें 7 साल तक के सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स देगी। टैबलेट में Exynos 1380 चिपसेट है जो सामान्य उपयोग और मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा है।

बैटरी और कैमरा

इसमें 8,000mAh बैटरी दी गई है जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कैमरा की बात करें तो पीछे की तरफ 8MP का कैमरा और फ्रंट में 5MP का कैमरा है जो वीडियो कॉल और बेसिक फोटो के लिए ठीक-ठाक है।

खास फीचर्स

Samsung ने इसमें कई इंटेलिजेंट फीचर्स भी दिए हैं जैसे:

Samsung Notes में Handwriting to Text और Solve Maths जैसे टूल्स

Split View - दो ऐप्स या डोक्युमेंट्स एक साथ इस्तेमाल करने की सुविधा

Circle to Search with Google - स्क्रीन पर किसी भी चीज को सर्च करने की सुविधा

इसके साथ यूजर्स को Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion, Notion जैसे ऐप्स के फ्री ट्रायल या डिस्काउंट भी मिलते हैं।

डिजाइन और कनेक्टिविटी

Galaxy Tab S10 Lite का वजन 524 ग्राम है और मोटाई केवल 6.6mm है, यानी यह काफी स्लिम और हल्का है। यह टैबलेट Wi-Fi और 5G दोनों वेरिएंट्स में मिलेगा।