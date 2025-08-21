Google Pixel 10 Series: भारत में ₹79,999 से प्राइस शुरू; प्वाइंटर्स में जानिए टॉप 10 फीचर्स

Google Pixel 10 Series: गूगल ने Pixel 10 Series को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने डिजाइन में बड़ा बदलाव नहीं किया है, लेकिन अपग्रेड्स ऐसे हैं जो रोजमर्रा के काम को बेहतर बना सकते हैं। पिक्सेल 10 सीरीज फोन Tensor G5 चिप, एआई-आधारित फीचर्स, 10.8MP टेलीफोटो कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के वादे के साथ आता है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹79,999 रखी गई है।

Google Pixel 10 Series: टॉप 10 फीचर्स

1. नया Tensor G5 चिपसेट

Pixel 10 सीरीज में गूगल का लेटेस्ट Tensor G5 प्रोसेसर है, जो मोबाइल को और तेज, स्मार्ट और बैटरी-सेविंग में बेहतर बनाता है। इसमें AI फीचर्स बहुत तेजी से चलते हैं।

2. Gemini AI और Magic Cue

यह नया AI फीचर आपके काम को खुद समझकर सुझाव देता है। जैसे कि कॉल करते समय फ्लाइट की जानकारी दिखा देना या लोकेशन का सुझाव देना और ये सब फोन में ही प्रोसेस होता है, बिना इंटरनेट पर डेटा भेजे।

3. AI वाला एडवांस कैमरा

Pixel 10: 48MP मेन कैमरा और 5x जूम

Pixel 10 Pro/XL: 50MP कैमरा और प्रोफेशनल जूम (100x तक)

AI फीचर्स जैसे Best Take, Camera Coach, और Pro Zoom से फोटो क्वालिटी जबरदस्त होती है।

4. सुपर ब्राइट स्क्रीन

Pixel 10 की स्क्रीन बहुत ही ब्राइट है। यह 3300 निट्स तक जाती है।

Pro मॉडल्स में Super Actua Display है जो सूरज की रोशनी में भी साफ दिखती है।

5. मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग (PixelSnap)

अब Pixel 10 में Qi2 वायरलेस चार्जिंग और PixelSnap नाम का नया फीचर है जिससे आप मैग्नेटिक तरीके से फोन को चार्जर या अन्य एक्सेसरी से जोड़ सकते हैं।

6. 7 साल तक अपडेट

गूगल ने वादा किया है कि Pixel 10 सीरीज को 7 साल तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे, यानी फोन लंबे समय तक नए जैसा रहेगा।

7. eSIM Only (U.S में)

Pixel 10 अमेरिका में केवल eSIM सपोर्ट करता है, जिससे आपको फिजिकल SIM की जरूरत नहीं पड़ेगी।

8. सॉलिड बिल्ड और वाटरप्रूफ

फोन में Gorilla Glass Victus 2 और IP68 वॉटरप्रूफ रेटिंग है। इसका मतलब गिरने या पानी से फोन को नुकसान नहीं होता है।

9. लंबी बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग

Pixel 10 में है 4970mAh बैटरी

Pro मॉडल में 5200mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग

Qi2 से 25W तक की वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है।

10. बेहतर सिक्योरिटी और ज्यादा RAM

फोन में Titan M2 सिक्योरिटी चिप है जो आपके डेटा को सुरक्षित रखती है।

Pro मॉडल्स में 16GB तक RAM है जिससे भारी ऐप्स भी स्मूद चलती है।