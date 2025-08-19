Best TWS Earbuds Under ₹5000: स्टाइल, साउंड और फीचर्स में ये 6 ईयरबड्स हैं दमदार

Best TWS Earbuds Under ₹5000: वायरलेस ऑडियो डिवाइसेज की बढ़ती लोकप्रियता के बीच TWS (Truly Wireless Stereo) ईयरबड्स आज म्यूजिक लवर्स और टेक-सेवी यूजर्स के लिए पहली पसंद बन गया है। हल्के, कॉम्पैक्ट और बिना तारों की झंझट के ये डिवाइस न केवल कंफर्ट देते हैं बल्कि प्रीमियम साउंड क्वालिटी और एडवांस फीचर्स भी देते हैं।

भारतीय बाजार में ₹5000 से कम कीमत के सेग्मेंट में अब ढेरों विकल्प मौजूद हैं, जिससे सही ईयरबड चुनना कई बार मुश्किल हो जाता है। इस आर्टिकल में हमने उन्हीं मॉडलों को शामिल किया है जो साउंड क्वालिटी, बैटरी बैकअप, नॉइज कैंसलेशन और वैल्यू-फॉर-मनी जैसे प्रमुख पैमानों पर खरे उतरते हैं। चलिए जानते हैं ₹5000 से कम कीमत वाले बेस्ट TWS ईयरबड्स कौन-कौन से हैं?

1. Realme Air 7 Pro & Air 7

Air 7 Pro: प्रीमियम एल्युमिनियम बिल्ड, 11 mm + 6 mm ड्युअल-ड्राइवर, Hi-Res ऑडियो (LHDC 5.0), 53 dB ANC, 48 घंटे बैटरी, AI लाइव ट्रांसलेटर (32 भाषाओं के लिए), ब्लूटूथ 5.4, 6-माइक कॉल क्लैरिटी, 10 मिनट चार्ज = 11 घंटे प्लेबैक।

Air 7: 12.4 mm टाइटेनियम ड्राइवर, 52 dB ANC, 52 घंटे बैटरी, IP55 वाटर रेसिस्टेंस, फास्ट चार्जिंग। किफायती और वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन।

2. OnePlus Buds 4

ड्युअल-ड्राइवर से दमदार बास और साफ वोकल्स, 45 dB अडेप्टिव ANC, Dolby Atmos, लो-लेटेंसी गेमिंग (~94 ms), 7–8 घंटे प्रति ईयरबड, 28-30 घंटे टोटल बैटरी, फास्ट चार्जिंग और स्टाइलिश डिजाइन।

3. OPPO Enco Air 3 Pro

Hi-Res LDAC ऑडियो, पैरामीट्रिक इक्वलाइजर, 360-डिग्री साउंड, 49 dB ANC, ड्युअल-पेयरिंग, गेमिंग मोड, "Find My Buds" फीचर। बैटरी ~20–25 घंटे (ANC/LDAC बंद होने पर)। प्रीमियम ऑडियो लवर्स के लिए बढ़िया।

4. CMF Buds 2 Plus

12 mm ड्राइवर, LDAC सपोर्ट, 50 dB ANC, ट्रांसपेरेंसी मोड, बैटरी ~61.5 घंटे (ANC ऑफ), 10 मिनट चार्ज = 7.5 घंटे, 6 AI माइक कॉलिंग के लिए। थोड़े बास-हैवी लेकिन पावरफुल परफॉर्मेंस।

5. OnePlus Nord Buds 3 Pro

हल्के (~4.4 g), 12.4 mm टाइटेनियम ड्राइवर, 49 dB ANC, विंड-नॉइज़ रिडक्शन, 5.5 घंटे बैटरी (ANC ऑन), कुल ~20 घंटे, IP55 रेटिंग, गेमिंग मोड। स्टाइल और वैल्यू का जबरदस्त कॉम्बो।

6. Redmi Buds 6

कॉम्पैक्ट केस, ड्युअल ड्राइवर (12.4 mm + 5.5 mm), बैलेंस्ड साउंड, 49 dB ANC, 6.5 घंटे बैटरी (ANC ऑन), कुल ~42 घंटे। बजट-फ्रेंडली और शानदार क्वालिटी।

अगर आप ₹5000 के बजट में प्रिमियम साउंड + लंबी बैटरी + स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं तो Realme Air 7 Pro और OnePlus Buds 4 बेस्ट ऑप्शन हैं। वहीं, बजट-फ्रेंडली और वैल्यू की तलाश है तो Redmi Buds 6 और CMF Buds 2 Plus आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं।