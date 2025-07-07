JioBlackRock Mutual Fund: जियोब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड द्वारा हाल ही लॉन्च किए गए तीन स्कीम के न्यू फंड ऑफर (NFO) का सब्क्रिप्शन बीते 2 जुलाई को बंद हुआ था। मुकेश अंबानी की जियोब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड के इन स्कीम में निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक 30 जून से 2 जुलाई तक यानी तीन दिनों तक चली इस पेशकश में इन फंड्स ने ₹17,800 करोड़ (लगभग 2.1 अरब डॉलर) से ज्यादा जुटाए हैं।

इन तीन स्कीम का नाम JioBlackRock Overnight Fund, JioBlackRock Liquid Fund और JioBlackRock Money Market Fund था।

30 जून से 2 जुलाई 2025 तक चली इस NFO को 90 से अधिक संस्थागत निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। कंपनी के अनुसार, इसका श्रेय JioBlackRock के डेटा-संचालित निवेश मॉडल और डिजिटल-फर्स्ट रणनीति को जाता है।

JioBlackRock Asset Management के एमडी और सीईओ सिड स्वामीनाथन ने कहा कि संस्थागत और खुदरा निवेशकों से मिली प्रतिक्रिया हमारे इनोवेशन-आधारित निवेश दृष्टिकोण और जोखिम प्रबंधन क्षमताओं पर विश्वास की पुष्टि करती है। यह हमारे लिए एक सशक्त शुरुआत है।

खुदरा निवेशकों की बात करें तो NFO के दौरान 67,000 से अधिक व्यक्तियों ने निवेश किया। इस प्रतिक्रिया ने JioBlackRock को भारत के कैश/डेब्ट फंड क्षेत्र में टॉप 15 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) की लिस्ट में ला खड़ा किया है, जो कि देश की कुल 47 फंड हाउसों में एक जबरदस्त स्थान है।

ये स्कीमें निवेशकों को शॉर्ट टर्म कैश आवंटन और लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए लचीलापन प्रदान करती हैं। इनमें कम अस्थिरता के साथ उपयुक्त रिटेर्न कमाने का मौका है।

खुदरा निवेशकों की भागीदारी को और आसान बनाने के लिए, कंपनी ने ‘Account Creation Initiative’ शुरू किया है। JioFinance ऐप के माध्यम से निवेशक मिनटों में निवेश के लिए तैयार अकाउंट बना सकते हैं।

JioBlackRock Asset Management, Reliance ग्रुप की Jio Financial Services और ग्लोबल निवेश दिग्गज BlackRock की 50:50 की साझेदारी वाली कंपनी है।

JioBlackRock की इस लॉन्चिंग ने भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग में एक नई प्रतिस्पर्धा की शुरुआत कर दी है, जहां पारंपरिक एसेट मैनेजर्स को अब टेक्नोलॉजी-प्रेरित, डेटा-संचालित नई कंपनियों से चुनौती मिल रही है।

कंपनी की रणनीति स्पष्ट है- डिजिटल माध्यमों के जरिए अधिकतम निवेशकों तक पहुंचना और उन्हें सरल, सुलभ व प्रभावशाली निवेश समाधान प्रदान करना। अगर यह रुझान जारी रहता है, तो JioBlackRock आने वाले समय में खुद को एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर सकती है।