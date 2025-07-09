Mutual Fund News: बीते महीने जून 2025 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। भारतीय म्यूचुअल फंड संघ (AMFI) द्वारा बुधवार को जारी डेटा के मुताबिक इक्विटी म्यूचुअल फंडों में निवेश पिछले महीने 24 प्रतिशत बढ़कर 23,587 करोड़ रुपये हो गया, जो मई में 19,013 करोड़ रुपये था।

यह निवेश ऐसे समय में आया है जब पिछले महीने शेयर बाजार में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला था। AMFI के डेटा के मुताबिक फ्लेक्सी कैप फंड्स में 5,733 करोड़ रुपये (मई में 3,841 करोड़ रुपये), स्मॉल कैप फंड्स में 4,024 करोड़ रुपये (मई में 3,214 करोड़ रुपये) और मिड कैप फंड्स में 3,754 करोड़ रुपये (मई में 2,809 करोड़ रुपये) का निवेश हुआ है।

SIP से निवेश नई उच्चाई पर

एसआईपी के माध्यम से निवेश 27,269 करोड़ रुपये (मई में 26,688 करोड़ रुपये) के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। पिछले महीने एसआईपी खातों की संख्या मामूली रूप से बढ़कर 8.64 करोड़ हो गई जो मई में 8.56 करोड़ थी।

एम्फी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेंकट चलसानी ने कहा कि इक्विटी निवेश में तेज वृद्धि, बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद, म्यूचुअल फंडों में निवेशकों के विश्वास को दर्शाती है।

हालांकि कई चुनौतियां हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि इक्विटी योजनाओं में निवेश जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि आरबीआई द्वारा रेपो दरों और सीआरआर में कटौती से आने वाले दिनों में कंपनियों को बेहतर इनकम दर्ज करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि टैरिफ अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव को देखते हुए बाजार अस्थिर रहेगा, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक संकट से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है।



