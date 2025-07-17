scorecardresearch
Q1 FY26 में 11% बढ़ा विप्रो का प्रॉफिट, डिविडेंड का भी किया ऐलान - चेक करें Record Date और Payment Date

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Jul 17, 2025 17:11 IST

Wipro Dividend and Q1 Results : दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो (Wipro) का शेयर शुक्रवार 18 जुलाई शेयर बाजार के रडार पर होगा। दरअसल आईटी कंपनी ने आज बाजार के बंद होने के बाद FY26 के पहले तिमाही के वित्तीय नतीजों को जारी किया। साथ ही साथ कंपनी ने शेयरधारकों के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया है और रिकॉर्ड डेट के साथ-साथ पेमेंट डेट की भी जानकारी दी है। 

कंपनी ने Q1 FY26 के नंबर्स जारी करते हुए बताया कि उसका कंसो नेट प्रॉफिट 11% बढ़कर 3,330 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 3,003 करोड़ रुपये था। आईटी कंपनी का परिचालन राजस्व 0.7% बढ़कर 22,134 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 21,963 करोड़ रुपये था।

PAT में क्रमिक आधार पर लगभग 7% की गिरावट आई, जबकि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में यह 3,570 करोड़ रुपये था।

Q2FY26 का आउटलुक

कंपनी को उम्मीद है कि आईटी सर्विस बिजनेस सेगमेंट से राजस्व 2,560 मिलियन डॉलर से 2,612 मिलियन डॉलर के बीच होगा, जिसका मतलब है कि CC के संदर्भ में -1.0% से 1.0% की क्रमिक वृद्धि होगी।

Wipro Dividend 

कंनपी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 5 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 

Wipro Dividend Record Date

कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में 28 जुलाई का दिन तय किया है। 

Wipro Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट 15 अगस्त को या उससे पहले कर देगी। 

Wipro Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जनवरी 2025 में 6 रुपये का डिविडेंड, जनवरी 2024 और जनवरी 2023 में 1-1 रुपये का डिविडेंड, अप्रैल 2022 में 5 रुपये का डिविडेंड और जनवरी 2022 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

Wipro Share Price

कंपनी का शेयर आज एनएसई पर 1.54% या 4.05 रुपये गिरकर 258.75 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.93% या 2.45 रुपये गिरकर  260.25  रुपये पर बंद हुआ। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 17, 2025