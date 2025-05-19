scorecardresearch
Newsट्रेंडिंगPM आवास योजना की तारीख बढ़ी! अब 2025 तक ले सकते हैं पक्के घर के लिए सरकारी मदद

PM Awas Yojana: सरकार ने पीएम आवास योजना में रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। अगर आप भी इस योजना का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आर्टिकल में जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन विंडो कब-तक खुला रहेगा।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 19, 2025 11:34 IST
प्रधानमंत्री आवास योजना
PM Awas Yojana: देश के सभी वर्ग के पास खुद का घर हो, इसके लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) चला रही है। इस योजना में सरकार लाभार्थी को घर बनाने के लिए आर्थिक मदद देती है। अब सरकार ने योजना से जुड़ी बड़ी जानकारी साझा की है। दरअसल, सरकार ने लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार योजना का रजिस्ट्रेशन विंडो 30 दिसंबर 2025 तक खुला रहेगा। ऐसे में आप भी सरकार की मदद से पक्का घर बनवा सकते हैं। 

सरकार ने बढ़ा दी डेडलाइन (PM Awas Yojana Deadline)

सरकार ने पहले जमीन के इंस्पेक्शन की आखिरी तारीख 15 मई 2025 तय की थी। अब इसे बढ़ाकर 30 दिसंबर 2025 कर दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा तय योजना का लक्ष्य तेजी से पूरा हो रहा है। ऐसे में लाभ पाने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि आप योजना का लाभ उठा पाएं। 

कैसे करें योजना के लिए आवेदन? (PM Awas Yojana Registration Process)

पीएम आवास योजना में आवेदन करने का प्रोसेस बेहद आसान है। आवेदक को आवेदन के लिए मोबाइल में योजना से जुड़ा ऐप इंस्टॉल करके आधार-केवाईसी करवाना होगा। इसके बाद आवेदक को एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। आपको बता दें कि योजना का लाभ केवल उन लाभार्थी को मिलेगा जो साल 2011 में हुए जनगणना में ‘आवासविहीन’के तौर पर दर्ज हैं। 

पीएम आवास योजना की पात्रता (PM Awas Yojana Eligibilty)

पीएम आवास योजना के नियमों (PM Awas Yojana Rule) के अनुसार जिनके पास पक्का मकान, कार या या किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) है उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, अगर परिवार में कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है वह भी योजना के लिए पात्र नहीं है। इसके अलावा अगर आवेदक की मंथली इनकम ₹15,000 से ज्यादा है तब भी उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 

पीएम आवास योजना के लाभ (PM Awas Yojana Benefits)

पीएम आवास योजना में सरकार मैदानी इलाकों में ₹1,20,000 और पहाड़ी क्षेत्रों में  ₹1,30,000 तक की आर्थिक मदद करती है। सरकार यह राशि तीन किस्तों में देती है। योजना की किस्त मिलने के बाद लाभार्थी को एक साल के अंदर घर बनाकर तैयार करना होता है। 

पीएम आवास योजना के लाभार्थी को ₹70,000 तक का लोन मिल सकता है। इसके अलावा मनरेगा के तहत 90-95 दिन की मजदूरी भी मिलती है। यहां तक कि लाभार्थी को शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 तक की आर्थिक मदद मिलती है। 

May 19, 2025