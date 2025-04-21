scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगPM Modi AC Yojana 2025: क्या सच में सरकार दे रही फ्री एसी? PIB ने किया दूध का दूध और पानी का पानी

PM Modi AC Yojana 2025: क्या सच में सरकार दे रही फ्री एसी? PIB ने किया दूध का दूध और पानी का पानी

Modi Free AC Yojana 2025: सोशल मीडिया पर पीएम मोदी एसी योजना काफी वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार इस योजना के तहत फ्री में एसी दे रही है। आर्टिकल में इस स्कीम के पीछे की सच्चाई जानते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 21, 2025 16:45 IST
PM Modi AC Yojana 2025
PM Modi AC Yojana 2025

Fake Government Scheme: गर्मी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में गर्मी से राहत देने वाली खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दरअसल, सोशल मीडिया पर पीएम मोदी एसी योजना 2025 (PM Modi AC Yojana 2025) को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने गर्मी से राहत देने के लिए फ्री एसी देने का एलान किया है। लोगों को एसी योजना के तहक 5-स्टार के फ्री एसी दिए जा रहे हैं। 

advertisement

इस स्कीम को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार ने 1.5 करोड़ एसी तैयार किया है। एसी का वितरण मई 2025 से शुरू होगा। इस स्कीम को लेकर आपके पास भी कोई मैसेज आ रहा है तो सावधान हो जाएं। दरअसल, यह स्कीम पूरी तरह से फर्जी है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई स्कीम नहीं चलाया जा रहा है। 

PIB ने किया Fact-Check

गवर्मेंट की ऑफिशिल फैक्ट-चेक यूनिक PIB Fact Check ने इस योजना को लेकर जानकारी दी। PIB ने साफ कहा कि यह स्कीम पूरी तरह से फेक है। सरकार की तरफ से ऐसी कोई स्कीम नहीं चलाई जा रही है। पीआईबी ने एक्स पर पोस्ट करके इस योजना को फेक बताया। 

पीआईबी ने अपने पोस्ट में कहा कि सोशल मीडिया के कई पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि सरकार मई में PM मोदी AC योजना 2024 लॉन्च करेगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए जल्दी आवेदन करें। योजना के तहत 5-स्टार एसी फ्री मं दिए जाएंगे। ऐसा क्लेम किया जा रहा था कि अगर एप्लीकेशन सेलेक्ट होती है तो 30 दिन के भीतर घर में एसी लग जाएगा। 

सोशल मीडिया के पोस्ट में योजना के नाम के साथ एक स्पेशल अकाउंट को फॉलो करने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा योजना के रजिस्ट्रेशन का लिंक भी शेयर किया गया है। 

PIB ने अपने पोस्ट में साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह पोस्ट फेक है। इस पर बिल्कुल विश्वास न करें। पोस्ट में दिखाए गए लिंक का इस्तेमाल पर्सनल डेटा को चुराने और फर्जी वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजने के लिए किया जा रहा है। यूजर को कभी भी इस तरह के अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस तरह के फेक न्यूज से भी बचना चाहिए। 
 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 21, 2025