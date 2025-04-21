PM Modi AC Yojana 2025: क्या सच में सरकार दे रही फ्री एसी? PIB ने किया दूध का दूध और पानी का पानी

Fake Government Scheme: गर्मी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में गर्मी से राहत देने वाली खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दरअसल, सोशल मीडिया पर पीएम मोदी एसी योजना 2025 (PM Modi AC Yojana 2025) को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने गर्मी से राहत देने के लिए फ्री एसी देने का एलान किया है। लोगों को एसी योजना के तहक 5-स्टार के फ्री एसी दिए जा रहे हैं।

इस स्कीम को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार ने 1.5 करोड़ एसी तैयार किया है। एसी का वितरण मई 2025 से शुरू होगा। इस स्कीम को लेकर आपके पास भी कोई मैसेज आ रहा है तो सावधान हो जाएं। दरअसल, यह स्कीम पूरी तरह से फर्जी है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई स्कीम नहीं चलाया जा रहा है।

PIB ने किया Fact-Check

गवर्मेंट की ऑफिशिल फैक्ट-चेक यूनिक PIB Fact Check ने इस योजना को लेकर जानकारी दी। PIB ने साफ कहा कि यह स्कीम पूरी तरह से फेक है। सरकार की तरफ से ऐसी कोई स्कीम नहीं चलाई जा रही है। पीआईबी ने एक्स पर पोस्ट करके इस योजना को फेक बताया।

A post being widely shared on social media claims that under a new scheme 'PM Modi AC Yojana 2025', the Government will provide free 5-star air conditioners and 1.5 crore ACs have already been prepared. #PIBFactCheck



❌This claim is #FAKE



❌No such scheme providing free 5-… pic.twitter.com/6MMJZdI2tV — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 18, 2025

पीआईबी ने अपने पोस्ट में कहा कि सोशल मीडिया के कई पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि सरकार मई में PM मोदी AC योजना 2024 लॉन्च करेगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए जल्दी आवेदन करें। योजना के तहत 5-स्टार एसी फ्री मं दिए जाएंगे। ऐसा क्लेम किया जा रहा था कि अगर एप्लीकेशन सेलेक्ट होती है तो 30 दिन के भीतर घर में एसी लग जाएगा।

सोशल मीडिया के पोस्ट में योजना के नाम के साथ एक स्पेशल अकाउंट को फॉलो करने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा योजना के रजिस्ट्रेशन का लिंक भी शेयर किया गया है।

PIB ने अपने पोस्ट में साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह पोस्ट फेक है। इस पर बिल्कुल विश्वास न करें। पोस्ट में दिखाए गए लिंक का इस्तेमाल पर्सनल डेटा को चुराने और फर्जी वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजने के लिए किया जा रहा है। यूजर को कभी भी इस तरह के अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस तरह के फेक न्यूज से भी बचना चाहिए।

