PM Vishwakarma Yojana: आसान लोन, मुफ्त ट्रेनिंग और डिजिटल सर्टिफिकेट; जानिए कैसे करें आवेदन

देश में लाखों छोटे बिजनेसमैन और शिल्पकार अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पूंजी की कमी उनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana) शुरू की है। इस योजना के तहत केवल 5 फीसदी ब्याज दर पर ₹3 लाख तक का लोन (Loan) दिया जाता है, वो भी बिना किसी गारंटी (Collateral Free Loan) के।

advertisement

क्या है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना?

यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक और तकनीकी सहायता देना है। इस योजना के तहत आधुनिक उपकरण, स्किल ट्रेनिंग और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे मार्केट में अपने बिजनेस को और आगे ले जा सकें।

किन लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ? (Eligibility for PM Vishwakarma Yojana)

इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) के कारीगर और श्रमिक ले सकते हैं, जो अपने हाथों और औजारों का इस्तेमाल करते हुए 18 पारंपरिक व्यवसायों (18 Traditional Trades) में से किसी एक में कार्यरत हैं। इसके लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक (Minimum Age 18 Years) होनी चाहिए।

PM Vishwakarma Yojana के फायदे (Benefits of PM Vishwakarma Yojana)

इस योजना के तहत पहली किस्त (First Installment) में ₹1 लाख और दूसरी किस्त (Second Installment) में ₹2 लाख का लोन दिया जाता है, जिस पर केवल 5% का ब्याज लगता है। वहीं, कारीगरों को ₹500 प्रतिदिन (₹500 Per Day Stipend) का वजीफा दिया जाता है, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग शामिल होती है। इसके अलावा लाभार्थियों को योजना के तहत डिजिटल आईडी (Digital ID) और सर्टिफिकेट दिया जाता है। योजना के लाभार्थी को शुरुआत में ₹15,000 तक के ई-वाउचर मिलते हैं, जिससे आधुनिक टूल्स (Modern Tools) खरीदे जा सकते हैं।

कैसे करें आवेदन? (How to Apply for PM Vishwakarma Yojana)

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट pmvishwakarma.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: मोबाइल नंबर और आधार कार्ड (Aadhar Card) से E-KYC पूरा करें।

स्टेप 3: रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और सबमिट करें।

स्टेप 4: डिजिटल PM Vishwakarma ID और सर्टिफिकेट (PM Vishwakarma Digital ID & Certificate) डाउनलोड करें।

स्टेप 5: योजना के तहत लोन (Loan) और अन्य लाभों के लिए आवेदन करें।

कहां करें संपर्क?

अगर इस योजना से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए या आवेदन में दिक्कत आ रही है, तो आप सरकारी हेल्पलाइन नंबर (Toll-Free Helpline) 1800 267 7777 और 17923 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा MoMSME (Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises) चैंपियन डेस्क (Champion Desk) से भी संपर्क कर सकते हैं।