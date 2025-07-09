scorecardresearch
ऑटो कंपोनेंट बनाने वाले स्टॉक में आई तेजी, हीरो ग्रुप की इस कंपनी के शेयर में जोरों से हो रही ट्रेडिंग

ऑटो कंपोनेंट बनाने वाले स्टॉक में आई तेजी, हीरो ग्रुप की इस कंपनी के शेयर में जोरों से हो रही ट्रेडिंग

बुधवार के कारोबारी सत्र में हीरो ग्रुप की कंपनी Munjal Showa Limited के शेयर में तूफानी तेजी देखने को मिली। आइए, जानते हैं कि शेयर में अचानक इतनी खरीद क्यों हुई।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 9, 2025 11:27 IST
बुधवार के कारोबारी सत्र में हीरो ग्रुप (Hero Group) की कंपनी मुंजाल शोवा लिमिटेड के शेयर (Munjal Showa Limited Share) तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बता दें कि आज स्टॉक मार्केट के दोनों सूचकांक सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं।

आज कंपनी के शेयर ₹141.35 पर खुले और थोड़ी देर में ₹159.85 पर पहुंच गए।  सुबह करीब  11.15 बजे के कंपनी के शेयर 8.79 फीसदी की तेजी के साथ ₹150.95 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

शेयर में क्यों आई तेजी? 

BSE की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार मुंजाल शोवा लिमिटेड ने जून 2025 की तिमाही के लिए जरूरी सर्टिफिकेट जमा किया है। यह सर्टिफिकेट MCS शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड ने दिया है। इससे पता चलता है कि कंपनी ने सेबी के नियमों के अनुसार सही तरीके से शेयर ट्रांसफर किए हैं।

शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न (Munjal Showa Limited Share Performance)

मुंजाल शोवा लिमिटेड के शेयर ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। स्टॉक ने पिछले तीन महीने में 40 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, साल 2025 में अब तक स्टॉक 3 फीसदी चढ़ा है। एक साल में शेयर ने 5 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पांच साल में शेयर ने 51 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। शेयर ने मैक्सिमम टेन्योर में 450 फीसदी का रिटर्न दिया है।

एक समय शेयर का भाव 27 रुपये था, जबकि अब स्टॉक प्राइस 150 रुपये हो गया। इसका मतलब है कि अगर किसी निवेशक ने 27 रुपये के भाव पर 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करीब 5.50 लाख से ज्यादा हो जाती।

मुंजाल शोवा लिमिटेड के बारे में 

मुंजाल शोवा लिमिटेड हीरो ग्रुप की सहायक कंपनी है। यह कंपनी ऑटो कंपोनेंट बनाती है। कंपनी ने जापान की शोवा कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी की है। इसके तहत कंपनी टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर कंपनी के शॉक एब्जॉर्बर और अन्य सस्पेंशन पार्ट्स की मैन्यूफैक्चरिंग करती है।  

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 9, 2025