Suzlon Energy Share Price: अगर आपके पास भी सुजलॉन एनर्जी का शेयर का है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सुबह 10:51 बजे तक कंपनी का शेयर 0.11% या 0.07 रुपये के मामूली तेजी के साथ 66.33 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.12% या 0.08 रुपये चढ़कर 66.34 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

घरेलू ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी ने सुजलॉन एनर्जी पर कवरेज फिर से शुरू करते हुए शेयर को BUY करने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस 81 रुपये का दिया है।

आनंद राठी की यह सिफारिश उस समय आई है जब कंपनी वित्तीय रूप से मजबूत पुनरुद्धार के दौर से गुजर रही है और इसका स्टॉक FY27 की अनुमानित प्रति शेयर आय (EPS) ₹2.04 के मुकाबले 40 गुना के वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है।

सुजलॉन एनर्जी, जो भारत के विंड एनर्जी क्षेत्र में 15.1 गीगावॉट की स्थापित क्षमता के साथ लीडर है, सरकार की नीतिगत सहायता और मजबूत ऑर्डर बुक से इसे लाभ हो रहा है। भारत के 2030 तक हर साल 10 गीगावॉट पवन ऊर्जा जोड़ने के टारगेट को देखते हुए कंपनी अच्छी स्थिति में है। रिन्यूएबल एनर्जी खरीद बाध्यता (RPO) और हाइब्रिड सिस्टम्स के विकास जैसी नीतियां इस क्षेत्र में लॉन्ग टर्म संभावनाओं को मजबूती देती हैं।

आनंद राठी के अनुसार, हाल के वर्षों में मांग में कमी और वित्तीय दबाव के बावजूद, सुजलॉन ने जबरदस्त वित्तीय सुधार दिखाया है। कंपनी के FY25–27 के दौरान कर पूर्व आय (EBT) में 53% के CAGR का अनुमान है।

कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता को 4.5 गीगावॉट से बढ़ाकर 5.5 गीगावॉट करने की योजना बना रही है, जिससे वह बढ़ती मांग को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेगी। नए टर्बाइन डिजाइन और नवाचारों के साथ बाजार हिस्सेदारी बढ़ने की भी संभावना है।

वित्तीय मजबूती के मोर्चे पर भी सुजलॉन आने वाले दो वर्षों में लगभग ₹6,000 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो उत्पन्न कर सकती है, जिससे स्टॉक का प्रीमियम मूल्यांकन बना रह सकता है।

आनंद राठी का मानना है कि आने वाले पांच सालों में पब्लिक और कॉरपोरेट क्षेत्र की मांग के कारण कंपनी की आय निरंतर मजबूती बनी रहेगी।