सुबह 10:23 बजे तक शेयर ने अपने शुरुआती गेन को खोते हुए ₹22.41 पर ट्रेड कर रहा था। इसके बावजूद, पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 30% और छह महीनों में 37% की बढ़त हासिल की है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 9, 2025 10:43 IST

JP Power Share: जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (JP Power) के शेयरों में बुधवार को 5.13% की तेजी दर्ज की गई और यह बीएसई पर अपने दिन के उच्चतम स्तर ₹23.56 तक पहुंच गया। यह उछाल ऐसे समय पर आया जब कंपनी ने एक दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताया किया कि शेयर प्राइस या वॉल्यूम पर असर डालने वाली ऐसी कोई खबर नहीं है जिसके बारे ना बताया गया हो।

हालांकि सुबह 10:23 बजे तक शेयर अपने शुरुआती गेन को खोते हुए ₹22.41 पर ट्रेड कर रहा था। इसके बावजूद, पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 30% और छह महीनों में 37% की बढ़त हासिल की है।

कंपनी ने मंगलवार को अपने फाइलिंग में स्पष्ट किया था कि हालिया शेयर प्राइस मूवमेंट पूरी तरह से बाजार द्वारा संचालित है। कंपनी ने भरोसा दिलाया कि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना या विकास होने पर उसे समय रहते नियमों के अनुसार शेयर बाजार को सूचित किया जाएगा।

5 जुलाई को कंपनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) आयोजित की गई थी। इस दौरान किसी विशेष कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की घोषणा नहीं की गई।

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL), जो JP Power की सहयोगी कंपनी है, को इलाहाबाद NCLT बेंच ने 3 जून, 2024 को कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) के तहत स्वीकार किया था और एक अंतरिम रेजॉल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) नियुक्त किया गया।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने JAL और अन्य पक्षों के खिलाफ DRT-III दिल्ली में रिकवरी केस दर्ज किया है, जिसमें JP Power को भी एक कॉर्पोरेट गारंटर के रूप में शामिल किया गया है। JP Power ने SBI को ₹1,239.15 लाख की गारंटी दी थी, जिसे लेकर SBI ने कंपनी को डिमांड और रिकॉल नोटिस भेजा है। कंपनी ने इस दावे को चुनौती दी है और SBI के साथ चर्चा कर रही है।

JP Power ने SBI को यह भी लिखा है कि चूंकि JAL के खिलाफ CIRP शुरू हो चुका है, इसलिए DRT की कार्रवाई फिलहाल स्थगित रहनी चाहिए।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 9, 2025