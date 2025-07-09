शेयर बाजार में निवेशकों का फोकस डिविडेंड देने वाले शेयर पर बनी रहती है। पाइप कंपनी वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड (Welspun Corp) ने भी निवेशकों के लिए डिविडेंड एलान कर दिया है। इस एलान के बाद स्टॉक में उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

बुधवार को कंपनी के शेयर (Welspun Corp Share) ₹919.35 पर खुले और इंट्रा-डे में ₹940.10 के हाई लेवल पर पहुंच गए। दोपहर 12 बजे कंपनी के शेयर 2.74 फीसदी की तेजी के साथ 939.90 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे।

आइए, जानते हैं कि कंपनी शेयरधारकों को कितने रुपये का डिविडेंड दे रही है।

कितने रुपये का मिल रहा डिविडेंड? (Welspun Corp Dividend)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी तिमाही नतीजों के साथ शेयरधारकों को डिविडेंड भी देगी। कंपनी ने कहा कि वह 5 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी।

कब है रिकॉर्ड डेट? (Welspun Corp Dividend Record Date)

कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 18 जुलाई 2025 तय की है। इसका मतलब है कि जिन शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में 18 जुलाई को शेयर रहेंगे उन्हें ही डिविडेंड का लाभ मिलेगा।

कंपनी की आगामी सालाना बैठक यानी एनुअल जनरल मीटिंग 31 जुलाई को होगी। इस बैठक में डिविडेंड पर मंजूरी मिल जाने के बाद 1 अगस्त के बाद डिविडेंड क्रेडिट कर दिया जाएगा।

शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न (Welspun Corp Share Performance)

वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड के शेयर ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में स्टॉक 1 फीसदी गिरा है। वहीं, साल 2025 में अब तक स्टॉक में 15 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है। शेयर ने पिछले 6 महीने में 21 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह एक साल में स्टॉक ने 45 फीसदी का रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म में शेयर ने शानदार रिटर्न दिया है। दो साल में स्टॉक ने 223 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 962.27 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया।

वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड के बारे में

वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड पाइप कंपनी है। यह लाइन पाइप, होम टेक्सटाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयरहाउसिंग, तेल और गैस, स्टील सेक्टक मे काम करती है। कंपनी का कारोबार 50 देशों में फैला हुआ है। वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पाइप कंपनी है। कंपनी ऑयल और गैस इंडस्ट्री को भी पाइप सप्लाई करती है।

