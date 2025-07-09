scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार1000% रिटर्न देने वाली पाइप कंपनी दे रही डिविडेंड का तोहफा, फटाफट चेक करें रिकॉर्ड डेट

1000% रिटर्न देने वाली पाइप कंपनी दे रही डिविडेंड का तोहफा, फटाफट चेक करें रिकॉर्ड डेट

Dividend Stock: शेयर बाजार में पाइप कंपनी Welspun Corp के शेयर ने डिविडेंड का एलान किया है। कंपनी ने रिकॉर्ड डेट से भी पर्दा उठा दिया है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 9, 2025 12:10 IST
Dividend Stock

शेयर बाजार में निवेशकों का फोकस डिविडेंड देने वाले शेयर पर बनी रहती है। पाइप कंपनी वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड (Welspun Corp) ने भी निवेशकों के लिए डिविडेंड एलान कर दिया है। इस एलान के बाद स्टॉक में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। 

बुधवार को कंपनी के शेयर (Welspun Corp Share) ₹919.35 पर खुले और इंट्रा-डे में ₹940.10 के हाई लेवल पर पहुंच गए। दोपहर 12 बजे कंपनी के शेयर 2.74 फीसदी की तेजी के साथ 939.90 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

आइए, जानते हैं कि कंपनी शेयरधारकों को कितने रुपये का डिविडेंड दे रही है। 

 कितने रुपये का मिल रहा डिविडेंड? (Welspun Corp Dividend)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी तिमाही नतीजों के साथ शेयरधारकों को डिविडेंड भी देगी। कंपनी ने कहा कि वह 5 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी। 

कब है रिकॉर्ड डेट? (Welspun Corp Dividend Record Date)

कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 18 जुलाई 2025 तय की है। इसका मतलब है कि जिन शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में 18 जुलाई को शेयर रहेंगे उन्हें ही डिविडेंड का लाभ मिलेगा। 

कंपनी की आगामी सालाना बैठक यानी एनुअल जनरल मीटिंग 31 जुलाई को होगी। इस बैठक में डिविडेंड पर मंजूरी मिल जाने के बाद 1 अगस्त के बाद डिविडेंड क्रेडिट कर दिया जाएगा। 

शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न (Welspun Corp Share Performance)

वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड के शेयर ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में स्टॉक 1 फीसदी गिरा है। वहीं, साल 2025 में अब तक स्टॉक में 15 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है। शेयर ने पिछले 6 महीने में 21 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह एक साल में स्टॉक ने 45 फीसदी का रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म में शेयर ने शानदार रिटर्न दिया है। दो साल में स्टॉक ने 223 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 962.27 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया।  

वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड के बारे में

वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड पाइप कंपनी है। यह लाइन पाइप, होम टेक्सटाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयरहाउसिंग, तेल और गैस, स्टील सेक्टक मे काम करती है। कंपनी का कारोबार 50 देशों में फैला हुआ है। वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पाइप कंपनी है। कंपनी ऑयल और गैस इंडस्ट्री को भी पाइप सप्लाई करती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 9, 2025