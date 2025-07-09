₹18 से कम वाले शेयर में हो रही है ताबड़तोड़ ट्रेडिंग! 1 महीने में 33% से ज्यादा चढ़ा भाव- आपका भी दांव है?
खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर सुबह 11:30 बजे तक बीएसई पर 1.01% या 0.16 रुपये की तेजी के साथ 16 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.01% या 0.16 रुपये चढ़कर 15.97 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
RattanIndia Power Share Price: शेयर बाजार में बुधवार को सुस्त कारोबार के बीच पावर जनरेशन सेक्टर की कंपनी रतनइंडिया पावर लिमिटेड (RattanIndia Power Ltd) के शेयरों में जोरदार ट्रेडिंग देखने को मिल रही है।
चलिए जानते हैं आखिर इस शेयर में यह तेजी क्यों है?
रतनइंडिया पावर के शेयरों में यह तेजी हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम में कारण देखने को मिल रही है। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 11:02 बजे तक कंपनी के 1,60,40,926 (1.60 करोड़) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।
कंपनी का शेयर आज 15.91 रुपये पर खुला था और आज इसने अपना इंट्राडे हाई 16.44 रुपये पर बनाया है।
RattanIndia Power Share Price Return
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 33 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 69 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 26 प्रतिशथ से अधिक चढ़ा है।
सालाना आधार पर देखें तो कंपनी का शेयर पिछले 1 साल में 7 प्रतिशत गिरा है। हालांकि पिछले 2 साल में शेयर 210 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 342 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 624 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
RattanIndia Power के बारे में
RattanIndia Power Limited, जिसे पहले Indiabulls Power Ltd के नाम से जाना जाता था, 2007 में स्थापित हुआ था और 2014 में इसका नाम बदलकर RattanIndia Power Ltd रखा गया। यह कंपनी भारत में प्रमुख थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, जैसे अमरावती और नासिक, का संचालन करती है।
कंपनी के पास अमरावती प्लांट में 1,350 मेगावाट की क्षमता है, जबकि नासिक प्लांट भी समान क्षमता है। कंपनी ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) के साथ लॉन्ग टर्म पावर पर्चेज एग्रीमेंट (PPA) किए हैं, जिससे स्थिर राजस्व प्रवाह सुनिश्चित होता है।
इसके अलावा, RattanIndia Power ने रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में भी कदम बढ़ाए हैं, जिसमें जलविद्युत प्रोजेक्ट शामिल हैं।