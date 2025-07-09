scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारअडानी ग्रुप के इन तीन स्टॉक्स पर जेफरीज बुलिश! 30% तक की संभावित तेजी का जताया अनुमान

अडानी ग्रुप के इन तीन स्टॉक्स पर जेफरीज बुलिश! 30% तक की संभावित तेजी का जताया अनुमान

Jefferies ने अडानी समूह की तीन प्रमुख कंपनियों अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर पॉजिटिव रुख अपनाया है। जानिए कितना है टारगेट प्राइस?

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 9, 2025 11:16 IST

Adani Group Stocks: विदेशी ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने अडानी समूह की तीन प्रमुख कंपनियों अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर पॉजिटिव रुख अपनाया है। ब्रोकरेज ने तीनों शेयरों पर BUY कॉल देते हुए इनमें 30% तक की संभावित तेजी का अनुमान जताया है।

Jefferies ने अडानी ग्रीन एनर्जी पर ₹1,300 और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर ₹1,150 का टारगेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरेज का मानना है कि मजबूत ऑर्डर बुक और लगातार आ रहे निवेश, इन कंपनियों के लिए आगे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर बन सकते हैं।

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर जेफरिज ने बताया कि कंपनी के पास ₹61,600 करोड़ रुपये का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है, जो साल-दर-साल आधार पर 3.6 गुना बढ़ी है। मुंबई में डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ स्थिर बनी हुई है, जबकि मुंद्रा प्रोजेक्ट में रिटर्न की संभावना है। इसके अलावा स्मार्ट मीटर सेक्टर में भी कंपनी की ग्रोथ हो रही है।

अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए ब्रोकरेज ने बताया कि Q4 में कंपनी ने 2.6 गीगावॉट की नई क्षमता जोड़ी, जबकि Q1FY26 में 1.6 गीगावॉट और जुड़ चुकी है। प्रमोटरों द्वारा ₹9,350 करोड़ के निवेश को बैलेंस शीट की मजबूती और बेहतर एग्जीक्यूशन क्षमता के रूप में देखा गया है। हालांकि, यह स्टॉक अब भी 52-सप्ताह की ऊंचाई ₹2,091.85 से 53% नीचे है और जनवरी 2023 के अपने पीक ₹2,200 से लगभग 55% गिर चुका है।

अडानी पावर पर भी Jefferies ने अपनी ‘BUY’ रेटिंग दोहराई है और ₹690 का टारगेट प्राइस दिया है, जो मौजूदा स्तर से लगभग 15% की बढ़त का संकेत देता है। कंपनी की कुल मार्केट कैप ₹2.3 लाख करोड़ के पार पहुंच गई है। Jefferies ने कहा कि अडानी पावर की कैपेसिटी एडिशन योजना ठोस है और मजबूत बैलेंस शीट इसे समर्थन दे रही है। नई प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल पॉवर परचेज एग्रीमेंट्स (PPA) के साथ जुड़ी हैं, जिससे आय की स्पष्टता बनी रहती है और जोखिम प्रोफाइल लगातार सुधर रहा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 9, 2025