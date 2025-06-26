पीएम किसान योजना के अलावा ये स्कीम भी है पॉपुलर, किसानों को मिलती है हर महीने पेंशन

देश के करोड़ों छोटे किसानों के लिए सरकार ने एक राहत भरी योजना शुरू की है, जिसका नाम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri kishan Mandhan Yojana) है। खेती करने वाले किसानों की जिंदगी बुढ़ापे में भी सुरक्षित रहे, इसके लिए इस योजना के तहत उन्हें हर महीने ₹3000 पेंशन दी जाती है। यह योजना खासतौर पर उन किसानों के लिए है जिनकी इनकम कम है और बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं होता।

कैसे मिलती है पेंशन? (How to get pension through Pradhan Mantri kishan Mandhan Yojana)

इस योजना का उद्देश्य किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक मदद देना है। इसमें किसान खुद भी हर महीने कुछ पैसा जमा करते हैं और सरकार भी उतना ही योगदान देती है। जब किसान की उम्र 60 साल हो जाती है, तो उसे हर महीने ₹3000 की पेंशन मिलती है। अगर किसान की मौत हो जाती है तो उसके जीवनसाथी को ₹1500 प्रति माह की पेंशन मिलती है।

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ (Pradhan Mantri kishan Mandhan Yojana Eligibility)

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना उन्हीं किसानों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसके लिए किसान की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और उसके पास 2 हेक्टेयर से कम खेती की जमीन होनी चाहिए। अगर किसान की आमदनी ₹15,000 से ज्यादा है या वह इनकम टैक्स भरता है, तो वह इस योजना में शामिल नहीं हो सकता।

हर महीने कितना करना होगा भुगतान

किसान की उम्र के हिसाब से उसे हर महीने ₹55 से ₹200 तक इस योजना में जमा करना होता है। जैसे अगर कोई किसान 18 साल की उम्र में जुड़ता है तो उसे ₹55 महीना देना होता है। वहीं, 40 साल में जुड़ने पर ₹200 हर महीने देने होंगे। खास बात यह है कि जो किसान पहले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए यह पैसा उसी में से काटा जा सकता है। उन्हें अलग से कोई रकम नहीं देनी होती।

आवेदन करने का आसान तरीका (Pradhan Mantri kishan Mandhan Yojana Apply process)

अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन से जुड़े कागजात और पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है। आवेदन के बाद आपको एक यूनिक पेंशन नंबर और पेंशन कार्ड मिल जाता है। इसके अलावा आप https://maandhan.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं।