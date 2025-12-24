श्याम धानी इंडस्ट्रीज (Shyam Dhani Industries) के आईपीओ को आज सब्सक्राइब करने का तीसरा और आखिरी दिन है। सब्सक्रिप्शन के आखिरी दिन इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है जिससे इसके मजबूत लिस्टिंग के संकेत मिल रहे हैं।

यह एक SME आईपीओ है जिसका कुल ऑफर साइज मात्र ₹38.49 करोड़ है। यह पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है जहां कंपनी 0.55 करोड़ इक्विटी शेयर की पेशकश कर रही है।

Shyam Dhani Industries IPO Details

कंपनी का आईपीओ सोमवार 22 दिसंबर को खुला था जो आज यानी 24 दिसंबर को बंद हो रहा है। इस आईपीओ का प्राइस बैड ₹65-₹70 है और 2000 शेयरों का एक लॉट साइज है। इस हिसाब से निवेशकों को अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 1,40,000 रुपये का न्यूनतम निवेश करना होगा। शेयर की लिस्टिंग मंगलवार 30 दिसंबर को हो सकती है।

Shyam Dhani Industries IPO GMP

ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी सुबह 11:30 बजे तक ₹62 है। इस हिसाब से इस आईपीओ की लिस्टिंग 88.57% के प्रीमियम के साथ ₹132 पर हो सकती है।

कंपनी कहां करेगी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल?

इस आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल कंपनी जयपुर (राजस्थान) के चोमू तहसील स्थित मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नई मशीनरी की खरीद और इंस्टॉलेशन पर करीब ₹0.91 करोड़ खर्च करेगी। इसके अलावा, 200 किलोवाट का सोलर रूफटॉप ग्रिड-कनेक्टेड सिस्टम लगाने के लिए लगभग ₹0.66 करोड़ का करेगी।

कंपनी अपनी मौजूदा कैश क्रेडिट सुविधा के आंशिक भुगतान के लिए करीब ₹7 करोड़ चुकाने की योजना बना रही है। साथ ही, कारोबार बढ़ने के कारण बढ़ी हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल में लगभग ₹14.65 करोड़ लगाए जाएंगे। इसके अलावा, कुछ पैसों का इस्तेमाल कंपनी सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए भी करेगी।

Shyam Dhani Industries के बारे में

श्याम धनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है, जो प्रीमियम मसालों के निर्माण, निर्यात, थोक व्यापार और सप्लाई का काम करती है। कंपनी 'SHYAM' ब्रांड नाम से पिसे हुए, ब्लेंड और साबुत मसालों समेत करीब 163 तरह के मसालों का प्रोसेसिंग करती है।

इसके अलावा यह काला नमक, सेंधा नमक, चावल, पोहा, कसूरी मेथी जैसे किराना उत्पादों और ओरिगैनो, पेरी-पेरी, चिली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब्स, प्याज फ्लेक्स व टमाटर पाउडर जैसे हर्ब्स और सीजनिंग्स का भी कारोबार करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जयपुर, राजस्थान में स्थित है।

श्याम धनी इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री जनरल ट्रेड (थोक विक्रेता व डिस्ट्रीब्यूटर), मॉडर्न ट्रेड (सुपरमार्केट और रिटेल चेन) और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स (ऐप्स) के जरिए करती है, जिससे ग्राहकों तक उत्पाद आसानी से पहुंचते हैं।

इसके साथ ही कंपनी प्राइवेट लेबलिंग, HoReCa (होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग) और एक्सपोर्ट सेल्स में भी सक्रिय है। 30 नवंबर 2025 तक कंपनी में 394 कर्मचारी कार्यरत थे।