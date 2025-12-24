सेमीकंडक्टर सेगमेंट में इस आईटी कंपनी की बड़ी छलांग, ऑटोमोटिव EdgeAI चिप के लिए साइन किया MoU - 2% उछला शेयर
एआई आधारित एंटरप्राइज और साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन देने वाली इस कंपनी ने आज शेयर बाजार के खुलने के ठीक पहले अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (BCSSL) ने ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर सिस्टम्स की एक्सपर्ट कंपनी कनेक्टएम टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक MoU साइन किया है।
1,089.83 करोड़ की मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Blue Cloud Softech Solutions Ltd) के शेयर में आज एक बार फिर से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है।
इस MoU के तहत दोनों कंपनियां मिलकर नेक्स्ट जनरेशन की ऑटोमोटिव साइबर सिक्योरिटी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक सेमीकंडक्टर आधारित EdgeAI सिस्टम-ऑन-चिप (SoC) बनाएंगी। इस प्रोजेक्ट में BCSSL चिप की आर्किटेक्चर, डिजाइन और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी संभालेगी, जिसमें रियल-टाइम थ्रेट डिटेक्शन, इंट्रूजन प्रिवेंशन और लगातार सुरक्षा प्रबंधन जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।
यह EdgeAI SoC खासतौर पर इलेक्ट्रिक, कनेक्टेड और सॉफ्टवेयर-डिफाइंड वाहनों में इस्तेमाल होने वाले टेलीमैटिक्स कंट्रोल यूनिट (TCU), व्हीकल कंट्रोल यूनिट (VCU) और अन्य अहम इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स के लिए तैयार किया जाएगा। इस सहयोग से BCSSL ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर सेक्टर में अपने विस्तार की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रही है, जबकि कनेक्टएम की ऑटोमोटिव-ग्रेड हार्डवेयर और OEM इंटीग्रेशन की विशेषज्ञता भी इसमें शामिल होगी।
MoU के तहत विकसित होने वाला EdgeAI SoC कनेक्टएम के हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के लिए विशेष रूप से कस्टमाइज किया जाएगा, जबकि सेमीकंडक्टर डिजाइन और साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी से जुड़ा IP राइट्स BCSSL के पास रहेगा।
इस समझौते में दोनों कंपनियों के बीच संयुक्त बिजनेस से होने वाली नेट इनकम को 50:50 के रेश्यो में बांटा जाएगा। अंतिम समझौतों के पूरा होने के बाद, इस साझेदारी से 2026 से 2030 के बीच करीब 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कारोबार की संभावना जताई गई है।
Blue Cloud Softech Share Price
कंपनी का शेयर सुबह 11:19 बजे तक बीएसई पर 2.12% या 0.52 रुपये की तेजी के साथ 25 रुपये पर कारोबार कर रहा था।