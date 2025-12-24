इस आईटी कंपनी को सरकार से मिली बड़ी मंजूरी! एग्री-टेक बिजनेस के लिए बनाई नई सब्सिडियरी - शेयर में तेजी

स्मॉल कैप आईटी कंपनी, बार्ट्रोनिक्स इंडिया लिमिटेड (Bartronics India Ltd) के स्टॉक में आज तेजी देखने को मिल रही है। इसकी वजह कंपनी की ओर से दी गई बड़ी जानकारी है।

बीते मंगलवार को कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) ने बार्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'BIL Agritech Private Limited' के गठन को 22 दिसंबर 2025 को मंजूरी दे दी है और मंत्रालय ने इसके लिए कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इन्कॉरपोरेशन भी जारी कर दिया है।

BIL Agritech Private Limited की अधिकृत शेयर पूंजी ₹10 लाख है। इस सहायक कंपनी में बार्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

यह कंपनी एग्री-टेक सेवाओं और उससे जुड़ी गतिविधियों के क्षेत्र में काम करेगी, जिसमें आईटी और संबंधित सर्विस भी शामिल होंगी।Bartronics India ने बताया कि इस पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन बार्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड की बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन और विस्तार की रणनीति के अनुरूप किया गया है, ताकि कंपनी अपने मौजूदा कारोबार के साथ-साथ नए क्षेत्रों में भी अवसर तलाश सके।

BIL Agritech Private Limited का रजिस्ट्रेशन हैदराबाद, तेलंगाना में किया गया है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए एग्री-टेक समाधान और स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्रिसिजन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, IoT आधारित सेंसर, फार्म ऑटोमेशन उपकरण, कृषि मशीनरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डिजिटल टूल्स जैसी आधुनिक तकनीकों से जुड़ी सेवाएं दी जाएंगी।

Bartronics India Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 10:28 बजे तक बीएसई पर 2.22% या 0.27 रुपये चढ़कर 12.43 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई पर यह 0.65% या 0.08 रुपये चढ़कर 12.42 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी जल्द बदलेगी अपना नाम

हाल ही में कंपनी ने बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी का नाम बदलकर 'Avio Smart Market Stack Limited' करने का प्रस्ताव मंजूर किया है, जो मंत्रालय की मंजूरी के बाद लागू होगा।

इसी के साथ, कंपनी अपनी पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी BIL Healthtech Private Limited का नाम भी नए ब्रांड पहचान के अनुरूप बदलना चाहती है। बोर्ड बैठक में यह भी तय हुआ कि कंपनी शेयरधारकों की मंजूरी के बाद 250 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकेगी।