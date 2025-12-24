scorecardresearch
पीसी ज्वैलर ने यूपी सरकार के साथ साइन किया बड़ा MoU! हरे निशान पर शेयर - कीमत ₹15 से कम

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 24, 2025 11:00 IST

बड़ी ज्वैलरी कंपनियों में से एक, पीसी ज्वैलर लिमिटेड (PC Jeweller Ltd) का स्टॉक आज निवेशकों के रडार पर है। दरअसल बीते मंगलवार को कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि हाल ही में कंपनी को 1,000 ज्वेलरी रिटेल फ्रेंचाइजी यूनिट्स स्थापित करने के प्रस्ताव को यूपी सरकार के उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा CM युवा पोर्टल पर फ्रेंचाइज ब्रांड के रूप में ऑनबोर्डिंग की मंजूरी मिली थी। 

अब इसी कड़ी में कंपनी ने 19 दिसंबर 2025 को एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के तहत संचालित CM युवा मिशन के साथ उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन को लेकर एक MoU साइन किया था जिसकी कॉपी कंपनी को 23 दिसंबर 2025 को मिली। 

 इस MoU के तहत राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने, युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने और इनोवेशन आधारित बिजनेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान देना शामिल है। साथ ही कंपनी ने यह भी बताया कि उसे इस पहल से अपने ज्वेलरी रिटेल नेटवर्क के विस्तार का भी मौका मिलेगा।

PC Jeweller Share Price

सुबह 10:53 बजे तक कंपनी का स्टॉक बीएसई और एनएसई पर 0.63% या 0.06 रुपये चढ़कर 9.64 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

FY26 तक 'कर्ज-मुक्त' होने का टारगेट

कंपनी ने हाल ही में एक अन्य एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसने पिछली तिमाही में भी अपने बैंकों को बकाया कर्ज में 23% की और कटौती की है। कंपनी ने बताया कि यह कटौती सेटलमेंट समझौते की शर्तों के अनुरूप की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 9% और उससे पहले के वित्त वर्ष में 50% से अधिक कर्ज कम करने के बाद यह नया कदम उठाया गया है।

कंपनी ने आगे कहा कि उसका टारगेट वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक कर्ज-मुक्त कंपनी बनना है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
