अब सेविंग भी होगी स्मार्ट! क्यूरी मनी लाया हाई रिटर्न वाला डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, जानें डिटेल्स

आज की डिजिटल दुनिया में फिनटेक कंपनियां बैंकिंग और निवेश के पुराने तरीके बदल रही हैं। अब इसी कड़ी में क्यूरी मनी (Qurey Money) ने एक अनोखा डिजिटल सेविंग एक्सपीरियंस लॉन्च किया है। इसमें आप अपने सेविंग्स अकाउंट जैसा पैसा रखकर भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न कमा सकते हैं। यह सुविधा ICICI Prudential Mutual Fund और Yes Bank के साथ साझेदारी में लाई गई है।

मिलेगा म्यूचुअल फंड जैसा फायदा

Qurey Money ने Yes Bank के साथ मिलकर जीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग अकाउंट की सुविधा शुरू की है। इस अकाउंट से जुड़े यूजर्स का पैसा सीधे लिक्विड और ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स में निवेश हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही पैसा खाते में आता है, वह अपने-आप म्यूचुअल फंड में लग जाता है और आपको बैंक सेविंग अकाउंट से कहीं ज्यादा रिटर्न मिलने लगता है।

यूपीआई पेमेंट भी तुरंत और आसान

Qurey Money ने NPCI से TPAP (Third Party Application Provider) की मंजूरी भी प्राप्त कर ली है। इसका मतलब यह है कि यह अब Google Pay और PhonePe जैसे ऐप्स की तरह काम कर सकता है। जब भी कोई UPI पेमेंट करना हो, तो आप आसानी से म्यूचुअल फंड में से पैसा निकालकर तुरंत ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ₹50,000 तक की राशि तुरंत रिडीम होकर सीधे बैंक खाते में आ जाती है।

आसान है पूरा प्रोसेस

इस अकाउंट को खोलने से लेकर, पैसे निवेश करने, रिडीम करने और खर्च करने तक पूरी प्रोसेस पेपरलेस और फास्ट है। कोई लंबी फॉर्मेलिटी नहीं, कोई मिनिमम बैलेंस की शर्त नहीं, और न ही बार-बार बैंक जाना। सबकुछ एक मोबाइल ऐप से ही संभव है।

लिक्विड म्यूचुअल फंड्स कम जोखिम वाले होते हैं और अच्छी बात ये है कि आपको टैक्स केवल आपके लाभ पर देना होता है, न कि पूरी निकासी राशि पर। इसलिए यह तरीका पारंपरिक सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा फायदेमंद माना जा रहा है।

भारत में सेविंग को मिलेगी नई दिशा?

भारत में लगभग ₹80 लाख करोड़ बैंक खातों में कम ब्याज पर पड़े हैं। Qurey Money जैसी पहलें इन पैसों को सिर्फ पड़े रहने की बजाय बढ़ने का मौका देती हैं। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए बढ़िया है जो अपने पैसे पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन साथ ही ब्याज से ज्यादा रिटर्न भी कमाना चाहते हैं।

इस इनोवेटिव प्लेटफॉर्म को अरिंदम घोष और तुषार चौधरी ने मिलकर शुरू किया है। Qurey Money को SEBI द्वारा मान्यता प्राप्त और AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस भी मिला हुआ है।