Wakefit IPO: भारत में अग्रणी मैट्रेस बनाने वाली कंपनी वेकफिट इनोवेशन लिमिटेड (Wakefit Innovations Limited) जल्द ही आईपीओ लॉन्च करने जा रही है।

D2C होम और फर्निशिंग कंपनी ने आईपीओ के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल कर दिया है। ड्राफ्ट पेपर्स के मुताबिक कंपनी इस आईपीओ में फ्रेश इश्यू के जरिए 468.2 करोड़ रुपये जुटाना है। इसके अलावा ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए कंपनी 5.83 करोड़ शेयरों की बिक्री करेगी।

आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल कंपनी 117 नए COCO - रेगुलर स्टोर और एक COCO - जंबो स्टोर खोलने के लिए करेगी जहां कंपनी 82 करोड़ रुपये आवंटित केरगी। इसके अलावा 15.4 करोड़ रुपये नए टूल और मशीनरी पर, 145 करोड़ रुपये लीज-संबंधी खर्च पर और 108.4 करोड़ रुपये मार्केटिंग और ब्रांड बिजिबलिटी पर खर्च करेगी। बाकी के बचे पैसों का इस्तेमाल सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

2016 में स्थापित, वेकफिट इनोवेशन तेजी से रेवेन्यू के मामले में भारत में सबसे बड़ा डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर होम और फर्निशिंग ब्रांड बन गया है। कंपनी ने मार्च 2024 के अंत तक 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की कुल इनकम हासिल की। कंपनी एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड मॉडल का उपयोग करती है, जो प्रोडक्ट डिजाइन से लेकर ग्राहक जुड़ाव तक के पहलुओं को कंट्रोल करता है। इसका संचालन कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा में पांच मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट से किया जाता है।

वेकफिट इनोवेशन ने वित्त वर्ष 2024 में 986.3 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व दर्ज किया, जिसमें दिसंबर 2024 को समाप्त नौ महीनों के लिए 971 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया गया। कंपनी गद्दे, फर्नीचर और घरेलू सामान सहित अन्य प्रोडक्ट की एक पूरी रेंज प्रदान करती है।

भारतीय होम और फर्निशिंग मार्केट का वैल्यू 2024 तक लगभग 2.8 लाख करोड़ रुपये था जिसके 2030 तक 13% की सीएजीआर से बढ़कर 5.9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

वेकफिट इनोवेशन ने इस आईपीओ के लिए बुक-रनिंग लीड मैनेजर के रूप में एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप किया है।

कंपनी प्री-आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए 93.6 करोड़ रुपये तक जुटा सकती है, जिसके कारण नए इश्यू के साइज में कमी आएगी। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज (ROC) के साथ औपचारिक फाइलिंग से पहले आईपीओ स्ट्रक्चर को अनुकूलित करना है।