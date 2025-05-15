scorecardresearch
एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया नया इंडेक्स फंड, Nifty200 के टॉप 30 कंपनियों में निवेश करने का शानदार मौका

देश के सबसे बड़े फंड हाउस SBI Mutual Fund ने एक नई स्कीम को लॉन्च किया है जिसका एनएफओ कल यानी शुक्रवार 16 मई से ओपन हो रहा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 15, 2025 12:55 IST

NFO Alert: म्यूचुअल फंड निवेशकों को लिए ये बड़ी खबर है। दरअसल देश के सबसे बड़े फंड हाउस SBI Mutual Fund ने एक नई स्कीम को लॉन्च किया है जिसका एनएफओ कल यानी शुक्रवार 16 मई से ओपन हो रहा है। 

एसबीआई म्यूचुअल फंड के इस एनएफओ का काम SBI Nifty200 Quality 30 Index Fund है। यह एक ओपन-एंडेड स्कीम है जो निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स की नकल/ट्रैकिंग करता है। इस स्कीम का न्यू फंड ऑफर (NFO) 16 मई को खुलेगा और 29 मई को बंद होगा। 

इस स्कीम का मकसद अंडरलाइंग इंडेक्स द्वारा दर्शाए गए सिक्योरिटी के कुल रिटर्न के अनुरूप रिटर्न प्रदान करना है। 

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के एमडी और सीईओ नंद किशोर ने कहा कि निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स को निफ्टी 200 इंडेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें वित्तीय हेल्थ, प्रॉफिटैबिलिटी और ग्रोथ से जुड़े फैक्टर जैसे कड़े मैट्रिक्स के आधार पर चुना गया है। 

एमडी और सीईओ नंद किशोर ने आगे कहा कि उनके हिसाब से एसबीआई निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड निवेशकों के लिए एक वैल्यूएबल एडिशन हो सकता है।

यह स्कीम मुख्य रूप से अपनी एसेट का न्यूनतम 95% और अधिकतम 100% निफ्टी 200 क्वालिटी 30 वाले शेयरों में और अधिकतम 5% सरकारी सिक्योरिटीज (जैसे जी-सेक, एसडीएल और ट्रेजरी बिल) में निवेश करेगी, जिसमें थर्ड पार्टी रेपो और लिक्विड म्यूचुअल फंड की यूनिट शामिल हैं। 

न्यूनतम कितना करना होगा निवेश?

NFO के दौरान न्यूनतम Lumpsum निवेश राशि 5,000 रुपये है। SIP के जरिए भी निवेशक कर सकते हैं। 

एसबीआई निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड के फंड मैनेजर विरल छड़वा हैं, जो दिसंबर 2020 से फंड हाउस से जुड़े हैं। विरल छड़वा वर्तमान में SBI Nifty50 Equal Weight ETF, एSBI Nifty50 Equal Weight Index Fund और SBI Nifty 500 Index Fund के फंड मैनेजर हैं। 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
