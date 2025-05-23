Mutual Fund: म्यूचुअल फंड निवेश का सबसे पॉपुलर तरीका Systematic Investment Plan (SIP) है। निवेश के लिए एसआईपी करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी सही वक्त पर इसे रोकना यानी बंद करना भी है।

जब निवेशक को लगे कि उसके म्यूचुअल फंड का कॉर्पस पर्याप्त हो गया है तो इस स्थिति में वो अपने एसआईपी को बंद कर सकता है। या फिर अगर किसी निवेशक को लगे को उसने गलत फंड चुन लिया है जो अनुमान के मुताबिक रिटर्न नहीं दे रहा है तो भी वह अपने म्यूचुअल फंड के एसआईपी को बंद कर सकता है।

अब सवाल उठता है कि अगर आपने एसआईपी को बंद कर दिया तो तब भी क्या मौजूदा निवेश पर रिटर्न मिलना जारी रहेगा? चलिए जानते हैं।



एसआईपी बंद करने के दो तरीके

अगर आप भी किसी कारण से अपने म्यूचुअल फंड एसआईपी को बंद करवाना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन दो तरीके से बंद कर सकते हैं।

पहला एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) की वेबसाइट से और दूसरा अपने ब्रोकर की वेबसाइट या ऐप से।

AMC की वेबसाइट से एसआईपी बंद करने के लिए आपके अपने म्यूचुअल फंड कंपनी के वेबसाइट पर जाना होगा जहां लॉगिन करके आप अपने फंड की एसआईपीओ को बंद कर सकते हैं।

ब्रोकर की वेबसाइट या ऐप से

हमने या पर Groww ऐप का उदाहरण लिया है। अगर आप ग्रो ऐप के जरिए एसआईपी करते हैं और उसे बंद करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ऐप को खोल कर म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाना होगा। इसके बाद आपको SIP वाले सेक्शन में जाना होगा।

इसके बाद आप उस स्कीम को चुनें जिसकी एसआईपी आप बंद करना चाहते हैं। इसके बाद ऊपर दाएं ओर दिए गए Cancel SIP पर क्लिक करें आपका एसआईपी बंद हो जाएगा।

एसआईपी बंद होने के बाद आपके कॉर्पस का क्या होगा?

एसआईपी बंद करने के बाद आपकी अगली किस्त रुक जाएगी लेकिन आपकी निवेशित राशि तब तक वैसी ही रहेगी, जब तक आप उसे रिडीम नहीं करते।

क्या मौजूदा निवेश पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा?

अब मान लीजिए की आपने अपनी एसआईपी बंद कर दी लेकिन अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को रिडीम नहीं किया तो इस स्थिति में आपके मौजूदा एसआईपी पर फंड के प्रदर्शन के आधार पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा।

इन बातों का रखें ध्यान

ग्रो के आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक यदि एसआईपी की अगली किस्त अगले 3 दिनों के भीतर देय है तो आप अपना SIP बंद नहीं कर सकते। एसआईपी को बंद करने से पहले आपको किस्त का भुगतान करना पड़ेगा।

एक बार जब आप SIP बंद करने का अनुरोध कर देते हैं, तो इसे वापस नहीं लिया जा सकता।