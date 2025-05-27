scorecardresearch
Newsम्यूचुअल फंडमुकेश अंबानी अब बेचेंगे म्यूचुअल फंड! Jio BlackRock Mutual Fund को सेबी से मिली बड़ी मंजूरी - DETAILS

सेबी ने आधिकारिक तौर पर जियोब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (Jio BlackRock Asset Management Private Limited) को रजिस्ट्रेशन करने का सर्टिफिकेट दे दिया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 27, 2025 14:29 IST

Jio BlackRock Mutual Fund: मुकेश अंबानी अब म्यूचुअल फंड में एंट्री करने के लिए तैयार है और इसके लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भी आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दे दी है। 

दरअसल सेबी ने आधिकारिक तौर पर जियोब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (Jio BlackRock Asset Management Private Limited) को रजिस्ट्रेशन करने का सर्टिफिकेट दे दिया है। आपको बता दें म्यूचुअल फंड में एंट्री के लिए मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (JFSL) और ब्लैकरॉक ने 50:50 का पार्टनर्शिप किया है। 

सम्बंधित ख़बरें

50:50 के ज्वाइंट वेंचर वाली जियोब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अब जल्द ही रजिस्टर्ड कंपनी होगी जिसके बाद ये देश में म्यूचुअल फंड बिजनेस का ऑपरेशन शुरू करेगी। 

जियोब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि नई स्थापित एसेट मैनेजमेंट कंपनी का लक्ष्य रिटेल और संस्थागत निवेशकों दोनों को लेटेस्ट, डेटा-संचालित और डिजिटल रूप से सुलभ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट की पेशकश करके भारतीय निवेश परिदृश्य को फिर से परिभाषित करना है।

टॉप हाइलाइट्स

1. जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट को भारत में म्यूचुअल फंड के लिए इंवेस्टमेंट मैनेजर के रूप में परिचालन शुरू करने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है।

2. कंपनी ने जियो के व्यापक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय बाजार की जानकारी को ब्लैकरॉक की वैश्विक निवेश विशेषज्ञता और उद्योग-अग्रणी जोखिम प्रबंधन प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा है।

3. भारत के रिटेल निवेशकों के बढ़ते आधार को ध्यान में रखते हुए, यह प्लेटफॉर्म यूजर्स फ्रेंडली डिजिटल पहुंच के साथ कंपीटिटिव प्राइस पर संस्थागत-ग्रेड प्रोडक्ट का वादा करता है।

4. जियो ब्लैकरॉक ने इंटीग्रेटेड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हाई क्वालिटी वाली निवेश रणनीतियों को पेश करने के लिए ब्लैकरॉक के स्वामित्व वाले AMC अलादीन का लाभ उठाने की योजना बनाई है।

सिड स्वामीनाथन होंगे जियोब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ

जियोब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट के एमडी और सीईओ सिड स्वामीनाथन होंगे। सिड स्वामीनाथन के पास इस भूमिका में 20 से ज्यादा का अनुभव है। वे पहले ब्लैकरॉक में इंटरनेशनल इंडेक्स इक्विटी के हेड थे, जहां वे $1.25 ट्रिलियन के एयूएम संभालते थे।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 27, 2025