scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsम्यूचुअल फंडशॉर्ट टर्म में तगड़ा मुनाफा! आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड के इस स्कीम ने 1 साल में दिया 17% से ज्यादा रिटर्न

शॉर्ट टर्म में तगड़ा मुनाफा! आदित्य बिड़ला म्यूचुअल फंड के इस स्कीम ने 1 साल में दिया 17% से ज्यादा रिटर्न

आज हम आपको एक ऐसे डेट फंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने निवेशकों को 1 साल में 17% से भी अधिक का रिटर्न दिया है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 29, 2025 15:16 IST

Best Debt Fund: कम जोखिम और स्थिरता को महत्व देने वाले निवेशकों के लिए डेट फंड (Debt Fund) एक अच्छा विकल्प है। डेट फंड को ज्यादातर निवेशक शॉर्ट टर्म (1-3 साल) के लिए रखते हैं। 

आज हम आपको एक ऐसे ही डेट फंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने निवेशकों को 1 साल में 17% से भी अधिक का रिटर्न दिया है। जिस म्यूचुअल फंड की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है आदित्य बिड़ला सन लाइफ क्रेडिट रिस्क फंड (Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund)

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

आदित्य बिड़ला सन लाइफ क्रेडिट रिस्क फंड एक ओपन-एंडेड डेट स्कीम है जो मुख्य रूप से AA और उससे कम रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करती है। 

इस स्कीम का मकसद मुख्य रूप से निवेश ग्रेड के भीतर क्रेडिट स्पेक्ट्रम में छोटे से मध्यम अवधि की मैच्योरिटी वाले कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज के पोर्टफोलियो में निवेश करके रिटर्न उत्पन्न करना है। 

आदित्य बिड़ला सन लाइफ क्रेडिट रिस्क फंड

30 अप्रैल 2025 तक इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 985.28 करोड़ रुपये था। इस फंड की शुरुआत 17 अप्रैल 2015 में हुई थी और 28 मई तक इस फंड का लेटेस्ट NAV 22.22 रुपये है। 

आदित्य बिड़ला सन लाइफ क्रेडिट रिस्क फंड: रिटर्न

इस फंड का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका रिटर्न है। 1 साल में इस फंड ने निवेशकों को 17.65% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 साल में इस स्कीम ने 11.15%, 5 साल में 9.78% और अपने शुरुआत से अब तक 8.21% का रिटर्न दिया है। 

किन निवेशकों को करना चाहिए निवेश?

यदि आप ऐसे डेट निवेश की तलाश में हैं जो पारंपरिक डेट निवेशों की तुलना में बेहतर रिटर्न दे सके, हालांकि जोखिम का स्तर थोड़ा अधिक हो; यदि आप अच्छी तरह से वैल्यूएटेड, हाई यील्ड कॉर्पोरेट बांड के पोर्टफोलियो में निवेश करना चाहते हैं; यदि आप शॉर्ट से मध्यम अवधि (3 वर्ष या अधिक) के लिए उपयुक्त निवेश विकल्प की तलाश कर रहे हैं; या फिर अगर आप क्रेडिट स्पेक्ट्रम में कॉर्पोरेट बॉन्ड का एक विविध पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आप इन फंड में निवेश कर सकते हैं। 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
May 29, 2025