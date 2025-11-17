पीसी ज्वैलर का बड़ा कदम! वारंट कन्वर्जन के बाद कंपनी ने अलॉट किए 17.56 लाख शेयर - Details

PC Jeweller Stock: पीसी ज्वैलर लिमिटेड (PC Jeweller Ltd) के शेयर में आज तकरीबन सपाट कारोबार रहा। हालांकि बीते शनिवार को कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी थी। बीएसई पर आज स्टॉक 0.69% या 0.08 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.69% या 0.08 रुपये चढ़कर 11.64 रुपये पर बंद हुआ।

कंपनी ने बीते शनिवार को अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि कंपनी ने पहले कुल 48,08,02,500 फुली कन्वर्टिबल वारंट्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के तहत प्रमोटर ग्रुप और नॉन-प्रमोटर (पब्लिक कैटेगरी) निवेशकों को जारी किए थे।

अब कंपनी ने बताया है कि उसके बोर्ड ने सर्कुलेशन में पास प्रस्ताव के माध्यम से 1,75,626 वारंट्स के कन्वर्जन पर 17,56,260 इक्विटी शेयर Hawk Capital Pvt Ltd को अलॉट किए हैं। ये शेयर नॉन-प्रमोटर पब्लिक कैटेगरी के एक निवेशक को जारी किए गए हैं।

इसके लिए कंपनी को ₹74,02,635.90 की बची राशि प्राप्त हुई, जो प्रति वारंट ₹42.15 (यानी इश्यू प्राइस का 75%) के हिसाब से है।

FY26 तक 'कर्ज-मुक्त' होने का टारगेट

कंपनी ने हाल ही में एक अन्य एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसने पिछली तिमाही में भी अपने बैंकों को बकाया कर्ज में 23% की और कटौती की है। कंपनी ने बताया कि यह कटौती सेटलमेंट समझौते की शर्तों के अनुरूप की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 9% और उससे पहले के वित्त वर्ष में 50% से अधिक कर्ज कम करने के बाद यह नया कदम उठाया गया है।

कंपनी ने आगे कहा कि उसका टारगेट वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक कर्ज-मुक्त कंपनी बनना है।

रिटेल नेटवर्क विस्तार पर जोर

कंपनी ने अपने रिटेल नेटवर्क को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इसी रणनीति के तहत, पीसी ज्वैलर ने दिल्ली के पीतमपुरा में एक नया फ्रैंचाइजी-ओन्ड शोरूम शुरू किया है। कंपनी ने बताया कि वह खुद के और फ्रैंचाइजी स्टोर के मिश्रण के जरिए अपने रिटेल पहुंच का विस्तार कर रही है।