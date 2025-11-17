NSE SME पर लिस्ट इस शेयर में आई 9% की तेजी! Q2 में 127% बढ़ा नेट प्रॉफिट - Details

SAR Televenture Share: NSE SME पर लिस्ट SAR Televenture के शेयर में आज 9% की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी ने सितंबर 2025 तिमाही (Q2FY26) के नतीजे जारी किए, जिसके बाद आज स्टॉक में यह तेजी आई है।

सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 127% बढ़कर ₹36.25 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹15.99 करोड़ था। ऑपरेशंस से रेवेन्यू भी 106.6% उछलकर ₹241.76 करोड़ पर पहुंच गया, जो Q2FY25 में ₹117 करोड़ था।

सीक्वेंशियली भी कंपनी ने दमदार ग्रोथ दिखाई। जून 2025 तिमाही की तुलना में मुनाफा 27% बढ़ा है, जबकि रेवेन्यू 16.7% बढ़कर ₹207 करोड़ से ₹241.76 करोड़ हो गया। लगातार बढ़ती कमाई और रेवेन्यू ने बाजार में कंपनी के बारे में सकारात्मक धारणा बनाई है।

हाल ही में किया था बड़ा अधिग्रहण

पिछले महीने SAR Televenture ने बड़ा कदम उठाया। कंपनी ने 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए Blue Lotus Support Services और Whitefield Communications के साथ ₹800 करोड़ की डील साइन की। यह हालिया अधिग्रहण कंपनी के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण रणनीतिक पहल माना जा रहा है।

एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, इस डील से SAR Televenture की दक्षिण भारत में मौजूदगी काफी मजबूत होगी। खासकर उन राज्यों में जहां डेटा इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और 5G रोलआउट तेज़ी पकड़ रहा है—कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यह अधिग्रहण कंपनी की टावर मैनेजमेंट, फाइबर डिप्लॉयमेंट और नेटवर्क मेंटेनेंस जैसी एंड-टू-एंड टेलीकॉम इंफ्रा सर्विसेज को और मजबूत करेगा।

SAR Televenture Share Price

खबर लिखे जानें तक दोपहर 3:21 बजे तक शेयर एनएसई पर 4.30% या 7.15 रुपये चढ़कर 173.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था। कंपनी का मार्केट कैप 817.79 करोड़ रुपये का है। आज यह शेयर 174.90 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 181 रुपये को टच कर लिया है।