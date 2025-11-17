Penny Stock: ₹5 से कम वाले इस छोटू शेयर में क्यों आई 3% की तेजी? 22 लाख से अधिक इक्विटी शेयरों में हुआ कारोबार

scorecardresearch
हेवी ट्रे़डिंग वॉल्यूम के कारण ही स्टॉक में यह तेजी दर्ज की गई है। हालांकि कंपनी ने हाल ही में अपने सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के वित्तीय नतीजों को जारी करते हुए बताया कि Q2 FY26 में कंपनी का नेट प्रॉफिट घटकर ₹37.19 लाख रह गया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 17, 2025 15:40 IST

Penny Stock: स्मॉलकैप हेल्थकेयर कंपनी, Evexia Lifecare के शेयरों में आज 3 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। हालांकि कारोबारी समय के अंत तक शेयर बीएसई पर 1.15% या 0.02 रुपये गिरकर 1.72 रुपये पर बंद हुआ। बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक दोपहर 3:18 बजे तक कंपनी के 22,29,217 (22.2 लाख) इक्विटी शेयरों में कारोबार हुआ था।

हेवी ट्रे़डिंग वॉल्यूम के कारण ही स्टॉक में यह तेजी दर्ज की गई है। हालांकि कंपनी ने हाल ही में अपने सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के वित्तीय नतीजों को जारी करते हुए बताया कि Q2 FY26 में कंपनी का नेट प्रॉफिट घटकर ₹37.19 लाख रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹93.80 लाख था। जून 2025 तिमाही की तुलना में भी मुनाफा कम है, जब कंपनी ने ₹63.48 लाख कमाए थे।

रेवेन्यू भी साल-दर-साल हल्का कमजोर रहा। कंपनी का Q2 FY26 ऑपरेटिंग रेवेन्यू ₹25.72 करोड़ रहा, जो पिछले साल ₹26.70 करोड़ था। हालांकि, जून तिमाही के ₹22.09 करोड़ की तुलना में इसमें सुधार दिखा है।

कमजोर नतीजों के बावजूद बढ़े वॉल्यूम और स्मॉलकैप स्टॉक्स में चाल ने Evexia Lifecare के शेयर को सोमवार को मजबूती दी।

Evexia Lifecare के बारे में

Evexia Lifecare एक स्मॉलकैप हेल्थकेयर कंपनी है, जिसका काम फार्मास्यूटिकल केमिकल्स ट्रेडिंग, रिटेल फार्मेसी, डायग्नोस्टिक सेवाएं और पर्सनल हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स में फैला है। कंपनी की आमदनी का बड़ा हिस्सा दवाओं में इस्तेमाल होने वाले फार्मा केमिकल्स ट्रेडिंग से आता है। 

Evexia Lifecare Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 57 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 57 प्रतिशत टूटा है। हालांकि पिछले 3 साल में शेयर सिर्फ 4 प्रतिशत चढ़ा है।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
