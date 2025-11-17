scorecardresearch
Q2 में 28% बढ़ा इस ईवी कंपनी का मुनाफा! तीन साल में शेयर दे चुका है 530% रिटर्न - कीमत अभी भी ₹40 से कम

Q2 में कुल खर्च 14.56 करोड़ रुपये रहा एक साल पहले 13.07 करोड़ रुपये था। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यह सालाना आधार पर करीब 28.36% बढ़कर 1.15 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 89.59 लाख रुपये था।

Gaurav Kumar
Delhi, Nov 17, 2025 16:22 IST

EV Stock: स्मॉल कैप ईवी स्टॉक Mercury Ev-Tech का शेयर आज अच्छे तिमाही नतीजों के बावजूद 8 प्रतिशत गिरा। बीएसई पर स्टॉक आज 8.37% या 3.51 रुपये गिरकर 38.44 रुपये पर बंद हुआ।

कंपनी ने बीते शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि सितंबर तिमाही में उसका परिचालन से कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 11.36% बढ़कर 15.49 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 13.91 करोड़ रुपये था।

वहीं Q2 में कुल खर्च 14.56 करोड़ रुपये रहा एक साल पहले 13.07 करोड़ रुपये था। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यह सालाना आधार पर करीब 28.36% बढ़कर 1.15 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 89.59 लाख रुपये था।

कंपनी ने हाल ही में बताया था कि उसने कई महत्वपूर्ण बिजनेस कदम उठाए हैं, जिनमें EV Nest Private Limited के साथ मर्जर का ऐलान किया है जिसे अहमदाबाद के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने मंजूरी दी है। 

इसके अलावा, कंपनी को इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (ICAT) से 'MUSHAK EV' नामक स्पेशल पर्पस फोर-व्हीलर गुड्स कैरियर वाहन के निर्माण के लिए मंजूरी मिली है। यह मंजूरी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, जो उसे इस नए वाहन के उत्पादन और बिक्री में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है।

अपने ग्रोथ को आगे बढ़ाते हुए, कंपनी 'Make in India' ईवी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल बना रही है। Mercury Ev-Tech ने भावनगर में एक नया EV शोरूम भी खोला है और वडोदरा में एक बड़ी लीथियम-आयन बैटरी मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण कर रही है।

Mercury Ev-Tech Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 7 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 14 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक, पिछले 6 महीने में 40 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 साल में 61 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। 

हालांकि पिछले 3 साल में शेयर ने निवेशकों का पैसा 6 गुना करते हुए 531 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इसके अलावा पिछले 5 साल में स्टॉक 6415 प्रतिशत चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 17, 2025