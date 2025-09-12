MIC Electronics Share: पिछले 2 हफ्ते में 46% से ज्यादा रिटर्न देने वाला स्मॉल कैप स्टॉक MIC Electronics के शेयरों में आज 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद आज ब्रोकरेज फर्म खंडवाला सिक्योरिटीज लिमिटेड (Khandwala Securities Ltd) ने बुलिश रिपोर्ट जारी की है।

स्टॉक आज प्रॉफिट बुकिंग के कारण गिरा है। बीएसई पर यह शेयर 71.60 रुपये पर खुला था और आज इसने अपना इंट्राडे लो 68.16 रुपये को टच किया।

हालांकि कारोबारी समय के अंत तक स्टॉक बीएसई पर 3.14% या 2.26 रुपये गिरकर 69.74 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.09% या 2.22 रुपये गिरकर 69.54 रुपये पर बंद हुआ। वर्तमान में कंपनी का मार्केट कैप 1,680.81 करोड़ है।

MIC Electronics पर ब्रोकरेज बुलिश

खंडवाला सिक्योरिटीज ने आज अपने लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा कि शेयर पर 'Overweight' की रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि कंपनी की स्थिति भारत में हो रहे इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन और दुनिया भर में बढ़ती सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की मांग का फायदा उठाने के लिए बहुत मजबूत है।

यह कंपनी उन सेक्टर्स में काम करती है जिनमें तेजी से ग्रोथ हो रही है, जैसे:

रेलवे पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (₹5,000 करोड़ का मार्केट, 15% सालाना ग्रोथ)

LED डिस्प्ले (₹20,000 करोड़ का मार्केट, 20% सालाना ग्रोथ)

EV इंफ्रास्ट्रक्चर (₹3,000 करोड़ का मार्केट, 30% सालाना ग्रोथ)

कंपनी के RDSO/RCF अप्रूव्ड सिस्टम्स और LED डिस्प्ले पहले से ही रेलवे, स्टेडियम, बस-अड्डों और एडवरटाइजिंग नेटवर्क्स में लगाए जा चुके हैं।

इसके EV चार्जर्स और IoT स्मार्ट मीटर जैसी टेक्नोलॉजी भारत के मिशन जैसे स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से पूरी तरह मेल खाती हैं।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि कंपनी के पास अब लगातार बढ़ते रिजर्व और मजबूत बैलेंस शीट है, जिससे यह नई कंपनियों का अधिग्रहण करने और नए बिजनेस वेंचर्स शुरू करने में सक्षम हो गई है।

MIC अब बड़े बाज़ारों, सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में आने वाले नए मौकों का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। इससे कंपनी को आने वाले समय में टॉपलाइन ग्रोथ (कुल आय में बढ़त), मुनाफे में इजाफा, और लंबे समय का स्थिर वैल्यू बनाने की अच्छी संभावना है।

