Gold, Silver Price Today: शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में मामूली राहत! इतना कम हुआ भाव

अगर आपको आज गोल्ड या सिल्वर खरीदना है तो उससे पहले लेटेस्ट रेट चेक कर लीजिए।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 12, 2025 12:37 IST

Gold Silver Rates Today : सोना या चांदी खरीदने वालों को आज मामूली राहत मिलेगी। दरअसल ज्यादातर शहरों में आज गोल्ड और सिल्वर की रिटेल कीमतें आज गिरी हैं। 

दिल्ली में 24 कैरेट वाला सोना प्रति 10 ग्राम मात्र 20 रुपये कम हुआ है और चांदी का भाव प्रति किलोग्राम सिर्फ 100 रुपये गिरा है।

अगर वायदा कारोबार की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:29 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.40% या 436 रुपये टूटकर 109417 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। 

वहीं 5 दिसंबर वाला चांदी का वायदा कारोबार आज 1% या 1268 रुपये चढ़कर 128206 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 10984 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 10061 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आजतक के वेबसाइट के मुताबिक:

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,10,741 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,42,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,10,527 पये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,32,200 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,10,673 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,32,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत  1,10,569 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,33,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,10,525 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,33,700 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,10,682 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,32,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,10,545 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,43,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,10,666 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,33,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
