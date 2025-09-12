Stock to BUY: प्राइवेट सेक्टर की बैंक करूर वैश्य बैंक लिमिटेड (Karur Vysya Bank Ltd) पर दिग्गज ब्रोकरेज फर्म ICICI Securities ने BUY कॉल देते हुए ₹267 का टारगेट प्राइस दिया है जो मौजूदा 209 रुपये के प्राइस से 27% की तेजी की संभावना दर्शाता है। यह नया टारगेट बोनस शेयर के हिसाब से तय किया गया है।

ICICI सिक्योरिटीज का कहना है कि बैंक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जो सुधार दिखा है, उसमें पुराने खराब लोन से हुई वसूली (RTWO - Recovery from Technical Write-Off) की बड़ी भूमिका है।

वित्त वर्ष 2025 (FY25) में करूर वैश्य बैंक का रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA) करीब 1.7% रहा, जो छोटे बैंकों में सबसे ज्यादा है और बड़े प्राइवेट बैंकों के स्तर के बहुत करीब है। खास बात यह है कि इस RoA में 57 बेसिस प्वाइंट्स (bps) की हिस्सेदारी सिर्फ RTWO से आई, जबकि पिछले साल यह 35 bps थी।

कुल मिलाकर, ICICI को लगता है कि बैंक का फाइनेंशियल प्रदर्शन मजबूत हो रहा है और पुराने लोन की रिकवरी अच्छी रही है, इसलिए निवेशकों के लिए यह एक अच्छा मौका हो सकता है।

Karur Vysya Bank Share Price

बैंक का शेयर खबर लिखे जानें तक एनएसई पर दोपहर 12:01 बजे तक 0.18% या 0.37 रुपये की तेजी के साथ 209.98 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.26% या 0.55 रुपये की तेजी के साथ 210.10 रुपये पर कारोबार करती है।

Karur Vysya Bank (KVB) के पीयर तुलना में ब्रोकरेज ने सिटी यूनियन बैंक (CUBK) का उदाहरण दिया, जिसने सुरक्षित कोलेटरल के आधार पर पिछले 6-7 साल से डबल-डिजिट TWO रिकवरी रेट बनाए रखा है। KVB का RTWO रिकवरी रेट लगभग 14% है, जो CUBK से कम लेकिन अन्य बैंकों, खासकर पब्लिक सेक्टर की तुलना में बेहतर है।

ICICI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि करूर वैश्य बैंक (KVB) कुछ वजहों से अपने जैसे दूसरे बैंकों से बेहतर स्थिति में है। सबसे पहले, बैंक की राइट-ऑफ पॉलिसी काफी अग्रेसिव है यानी वो खराब लोन को जल्दी बहीखाते से हटाकर रिकवरी पर फोकस करता है। इसके अलावा, बैंक का ज्यादातर लोन SME (छोटे-मझोले बिजनेस) और रिटेल सेगमेंट में है, जो आमतौर पर सुरक्षित माने जाते हैं।

रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि KVB के पास BNPL (Buy Now, Pay Later) वाले लोन में भी अच्छी रिकवरी की संभावना है। बैंक का टेक्निकल राइट-ऑफ पूल यानी वो हिस्सा जहां से वह खराब लोन की वसूली करता है, वह उसके मुकाबले वाले बैंकों से 2 से 10 गुना बड़ा है।

साथ ही, KVB का प्रोविजन कवरेज रेशियो (PCR) जिसमें TWO (Technical Write-Off) भी शामिल है - करीब 97% है। जबकि बाकी बैंकों का यह आंकड़ा 74% से 89% के बीच है। इसका मतलब यह है कि KVB ने अपने खराब लोन को कवर करने के लिए काफी मजबूत इंतजाम कर रखा है, जिससे जोखिम कम हो जाता है।