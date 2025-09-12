scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार19.24% प्रीमियम पर ₹18,000 करोड़ का इक्विटी शेयर बाजार से वापस खरीदेगी दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस - 2% उछला भाव

19.24% प्रीमियम पर ₹18,000 करोड़ का इक्विटी शेयर बाजार से वापस खरीदेगी दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस - 2% उछला भाव

यह कदम बाजार की ₹10,000-14,000 करोड़ की उम्मीदों से बड़ा है। इस बायबैक के साथ कंपनी के 2017 से अब तक कुल बायबैक ₹57,760 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। पिछले बायबैक में इंफोसिस ने 1.19% से 4.92% तक की इक्विटी 18% से 30% प्रीमियम पर खरीदी थी।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 12, 2025 11:22 IST

Infosys Share Buyback: दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस लिमिटेड (Infosys Ltd) के शेयर शुक्रवार को 2.33% बढ़कर ₹1,544.65 तक पहुंचे। यह तेजी कंपनी द्वारा ₹18,000 करोड़ के अब तक के सबसे बड़े शेयर बायबैक को मंजूरी देने के बाद आई।

आईटी दिग्गज ने बताया कि बायबैक टेंडर रूट से ₹1,800 प्रति शेयर की दर पर होगा, जो गुरुवार के बंद भाव ₹1,509.50 से 19.24% अधिक है। इस डील में इंफोसिस करीब 2.41% इक्विटी यानी लगभग 10 करोड़ शेयर वापस खरीदेगी।

कंपनी की कैश रिटर्न पॉलिसी भी समय के साथ बदली है। FY19 तक इंफोसिस फ्री कैश फ्लो का 70% शेयरधारकों को लौटाती थी, जबकि अब यह रेश्यो बढ़ाकर लगभग 85% कर दिया गया है। इसमें सेमी-एनुअल डिविडेंड, बायबैक और स्पेशल डिविडेंड शामिल हैं। FY21 से FY25 के बीच, कंपनी ने कुल 11.62 करोड़ फुली पेड-अप शेयर, जिनकी फेस वैल्यू 5 रुपये प्रति शेयर थी, बाजार से वापस लेकर खत्म किए हैं।

इंफोसिस का पिछला बायबैक दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच हुआ था, जिसमें उसने 6.04 करोड़ शेयर औसतन ₹1,539.06 पर खरीदे थे। इससे पहले 2019 में, कंपनी ने 11.05 करोड़ शेयर औसतन 747.38 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर वापस खरीदे और इस पर करीब 8,260 करोड़ रुपये खर्च किए।

इससे पहले, कंपनी का पहला बायबैक दिसंबर 2017 में हुआ था, जिसमें कंपनी ने 13,000 करोड़ रुपये की टेंडर ऑफर के जरिए 1,150 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 11.30 करोड़ शेयर वापस खरीदे थे।

मार्केट एक्सपर्ट कुश घोड़ासरा ने बिजनेस टुडे से बातचीत में कहा कि पिछले 2-3 साल में सिर्फ इंफोसिस ही नहीं, बल्कि ज्यादातर बड़े IT शेयर कमजोर प्रदर्शन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बायबैक का रेशियो एक जरूरी फैक्टर है। सिर्फ कंपनी के कॉरपोरेट एक्शन (जैसे बायबैक) के लिए ट्रेडिंग न करें। लेकिन अगर इंफोसिस में आपको पहले से मुनाफा है, तो मैं शेयर टेंडर करने की सलाह दूंगा। आने वाले 6 से 8 महीने तक IT सेक्टर कमजोर या साइडवेज रह सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 12, 2025