इस स्मॉल कैप आईटी कंपनी ने Asia Cup 2025 की डिजिटल स्ट्रीमिंग में निभाई अहम भूमिका - शेयर प्राइस ₹30 से कम
इस स्मॉल कैप कंपनी ने एशिया कप की डिजिटल लाइव स्ट्रिमिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या आपके पोर्टफोलियो में है ये शेयर?
वर्तमान में क्रिकेट जगत में एशिया कप की धूम मची है। इस बार एशिया कप की डिजिटल लाइव स्ट्रिमिंग राइट्स सोनी लिव (Sony Liv) के पास है। इस डिजिटल लाइव स्ट्रिमिंग में स्मॉल कैप आईटी कंपनी केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (Kellton Tech Solutions Ltd) की बड़ी भूमिका है।
दरअसल कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसकी क्लाउड-नेटिव इंजीनियरिंग, लो-लेटेंसी स्ट्रीमिंग और बड़े पैमाने पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सपर्टीज ने Sony Liv को हर बॉल, हर रन और हर शोर को बिना किसी रुकावट के दुनियाभर के फैन्स तक पहुंचाने में मदद की है।
Kellton Tech ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे Kellton की क्लाउड-नेटिव इंजीनियरिंग, लो-लेटेंसी स्ट्रीमिंग ने पूरे सिस्टम को स्केलेबल, सिक्योर और फास्ट बनाया, जिससे डिजिटल स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक नया ग्लोबल बेंचमार्क सेट किया जा सका।
कंपनी ने अपने फाइलिंग में कहा कि यह एक माइलस्टोन है जो दिखाता है कि आने वाले समय में OTT प्लेटफॉर्म्स किस तरह से लाइव कंटेंट देखने का तरीका बदलते रहेंगे।
Kellton Tech Solutions Share Price
अगर केल्टन टेक सॉल्यूशंस की शेयरों की बात करें तो शेयर में 1 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक 8 प्रतिशत से ज्यादा उछला है।
खबर लिखे जानें तक Kellton Tech का शेयर सुबह 10:10 बजे तक एनएसई पर 1.16% या 0.32 रुपये गिरकर 27.28 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.91% या 0.25 रुपये गिरकर 27.31 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
Kellton Tech Solutions के बारे में
कंपनी दुनियाभर में AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के काम में आगे है। कंपनी का हेडक्वाटर हैदराबाद में है और इसके 1,800 से ज्यादा कर्मचारी अमेरिका, यूरोप और एशिया-पैसिफिक के अलग-अलग ऑफिस और डिलीवरी सेंटर्स में काम करते हैं।
कंपनी अलग-अलग इंडस्ट्रीज के क्लाइंट्स के साथ काम करती है जैसे बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होटल, रिटेल, हेल्थकेयर, एनर्जी और सरकारी सेक्टर।
कंपनी को AI (Agentic AI), पुराने सिस्टम को मॉडर्न बनाने, क्लाउड टेक्नोलॉजी, डेटा और एनालिटिक्स, IoT और ऑटोमेशन जैसे कामों में गहरी समझ है।